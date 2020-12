Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: la scelta avverrà in un modo molto particolare; ecco cosa è emerso sui social.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv, ma i telespettatori dovranno farne a meno per qualche giorno. La seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è in pausa per le vacanze di Natale e tornerà in onda a gennaio. Con tante novità e colpi di scena! Nell’ultima puntata del 2020, in onda martedì 22 dicembre, abbiamo assistito all’abbandono di Gianluca De Matteis, che ha deciso di lasciare il trono senza scegliere. E adesso c’è tanta attesa per le scelte dei due tronisti rimasti in studio, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Tra i due, sembra proprio che sarà il bel pugliese il primo a fidanzarsi e, poco fa, su Instagram è apparsa un’anticipazione che riguarda proprio la sua scelta. Ad annunciarla è la sempre informata pagina UominieDonneClassicoeOver. Diamo un’occhiata?

Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: la scelta di Davide avverrà in una location privata?

Chi sceglierà Davide Donadei? I telespettatori di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprirlo. Il tronista è letteralmente diviso tra due fuochi, Beatrice e Chiara. Se in una puntata sembra essere più interessato alla prima, la seconda acquista punti nella puntata successiva. Insomma, Davide ha davvero ancora tanti dubbi! L’interesse del tronista però cresce sempre di più ed è ormai chiaro che la scelta è sempre più vicina. E, poche ore fa, su Instagram è apparso uno spoiler relativo proprio alla scelta del tronista. Che potrebbe avvenire secondo una modalità diversa da quella a cui siamo abituati. Niente sedie in studio e petali rossi, ecco cosa ha annunciato la pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver:

Ebbene si, la scelta di Davide non solo potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, ma avrà come scenario una location top secret in cui il tronista porterà solo la corteggiatrice scelta. Insomma, una novità assoluta per la trasmissione! Per ora si tratta di una semplice indiscrezione, non ci resta che attendere i prossimi per avere notizie ufficiali sulla scelta di Davide! E voi, siete team Beatrice o team Chiara?

Quando tornerà in onda Uomini e Donne?

Anche qui non ci sono ancora notizie ufficiali, ma secondo quanto trapela sul web, il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi è previsto per l’11 gennaio. Al posto di Uomini e Donne, Canale 5 trasmetterà film a tema natalizio.