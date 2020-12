Gravissimo lutto per Valerio Scanu: suo padre, ricoverato da oltre un mese in Terapia Intensiva, ha perso la battaglia contro il Coronavirus.

Il Coronavirus continua a spargere morte e dolore: è di queste ore la dolorosa notizia della morte del padre di Valerio Scanu, l’amatissimo cantante che ha incontrato il successo tanti anni fa ad Amici su Canale 5. Tonino Scanu, 64 anni, dipendente comunale, ha lasciato i suoi cari dopo aver lottato per più di un mese al Mater Olbia, ricoverato prima in Sub intensiva e poi in Terapia intensiva. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere lasciando la moglie Sonia e i figli Valerio ed Alessandro in un dolore inconsolabile. Attonita la Sardegna intera, dove Tonino era molto amato.

Valerio Scanu, il calvario di suo padre: un lutto troppo doloroso

Ospite a Storie Italiane su Rai 1 qualche giorno fa, Valerio aveva raccontato: “È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre. Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno trasferito in ospedale. Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro”. Data le gravi condizioni dei suoi polmoni, il signor Tonino era stato tracheotomizzato: “I polmoni sono compromessi. Ieri hanno provato a fare una manovra per svezzarlo dal ventilatore e la manovra non è andata come previsto. Gli hanno fatto una tracheotomia” aveva spiegato.

Un momento davvero drammatico per il cantante che stava promuovendo il suo ultimo disco proprio in occasione del Natale. Natale che, a quanto pare, sarà per lui uno dei più tristi in assoluto.

