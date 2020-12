Questa sera andrà in onda, con Federica Panicucci, il Concerto di Natale 2020: ecco le anticipazioni dei cantanti che si esibiranno.

È arrivato il momento tanto atteso. Proprio stasera, come diversi anni da questa parte, su Canale 5, verrà trasmesso il famosissimo Concerto di Natale. Condotto, ancora una volta, dalla bellissima Federica Panicucci, la colonna portante di ‘Mattino Cinque’ si appresta a fare vivere a tutti gli italiani una serata davvero indimenticabile. Il periodo storico che stiamo vivendo, lo sappiamo benissimo, è quello che è. Per questo motivo, tutto il popolo italiano sente l’esigenza di trascorrere una serata tranquilla. All’insegna, quindi, delle emozioni e, soprattutto, della buona musica. E, vi assicuriamo, leggendo le anticipazioni, siamo certi che sia stato centrato l’obiettivo davvero alla grande. Ecco, ma adesso la domanda sorge spontanea: chi saranno i cantanti che si esibiranno sul palco del Concerto di Natale? Chi saranno colore che ci allieteranno la sera della Vigilia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come al solito, ci saranno artisti italiani ed internazionali. Ecco tutti i dettagli.

Concerto di Natale 2020, tutte le anticipazioni: chi si esibirà sul palco?

Mancano pochissime ore e, finalmente, la nostra sera della Vigilia sarà allietata dal classico Concerto di Natale. Ecco, ma se al timone, come dicevamo precedentemente, ci sarà ancora Federica Panicucci, chi saranno i cantanti che si esibiranno sul palco? Come detto pocanzi, non ci saranno solo star italiane, ma anche vere e proprie stelle della musica internazionale. Si, avete letto proprio bene. Il Concerto di Natale è un evento davvero grandioso. E, com’è giusto che sia, c’è la necessità di ospiti davvero stellari. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, leggendo le anticipazioni, siamo certi che sarà un vero e proprio successo. Come sempre, d’altronde. Bando alle ciance! Ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco con Federica Paniccucci.

Ebbene si. Sono proprio i cantanti che si esibiranno durante il Concerto di Natale. Da come si può chiaramente vedere, non soltanto c’è il fior fiore della musica italiana. A partire, quindi, dal grandissimo Renato Zero. Fino a Nek, Tosca, Ron e tanti altri ancora. Ma vi sono i rappresentanti anche della musica internazionale. Insomma, ammettiamolo: quello di questa sera sarà un appuntamento davvero imperdibile.

