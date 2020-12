Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata del 24 Dicembre: ‘amara’ scoperta per Raffaele, cosa deciderà il portiere di Palazzo Palladini?

Un Posto al Sole non abbandona mai il suo carissimo ed affezionatissimo pubblico italiano. Non lo ha fatto, come senza alcun dubbio ricorderete, in piena pandemia da Coronavirus. Quando, a causa del clamoroso stop delle riprese, sono state mandate in onda delle puntate delle edizioni precedenti. E non lo farà nemmeno stasera. Oggi è la Vigilia di Natale. Oggi è 24 Dicembre. E, nonostante questo, la famosa soap opera napoletana farà ugualmente compagnia ai suoi telespettatori. Ecco, ma cosa accadrà nella puntata di questa sera? Se nell’episodio di ieri, Mercoledì 23 Dicembre, come raccontato anche in un nostro recente articolo, abbiamo assistito a dei grossissimi colpi di scena, la puntata di questa sera cosa ci riserverà? Beh, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che anche per il 24 Dicembre le sorprese non mancheranno affatto. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che Raffaele Giordano farà i conti con ‘un’amara’ scoperta. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 24 Dicembre: accadrà di tutto

Come milioni e milioni di italiani, anche tutti i componenti di Palazzo Palladini si accingono a vivere questa Vigilia di Natale. Ecco, ma come sarà? Stando ad alcune anticipazioni trapelate della puntata di Un Posto al Sole del 24 Dicembre, sembrerebbe che ci siano nuovi ‘guai’ in vista. Soprattutto per Raffaele Giordano. Perché? Procediamo con ordine. Nella puntata di questa sera, infatti, vedremo il portiere del famoso palazzo di Posillipo alle prese con il classico presepe di Natale. Qualche cosa, però, va storto. Nel frattempo dell’assemblaggio, infatti, il buon ‘Giurdan’ si rende conto che qualcosa non va. Un vero e proprio inconveniente, quindi. E che, soprattutto, potrebbe mettere a serio rischio la buona riuscita della Vigilia. Cosa accadrà, quindi? Raffaele riuscirà a riparare a questo ‘drammatico’ inconveniente? Lo scopriremo. Nel frattempo, però, le ‘sorprese’ non sono finita qui. Vi avevamo o no anticipato che sarebbe stata una puntata imperdibile? Ebbene. Oltre a Raffaele, infatti, si affronterà un altro argomento: Franco ed Angela. La coppia, a causa dell’urgente operazione al cuore della mamma di Franco, è ancora in Nuova Zalanda. E, purtroppo, non riuscirà a ritornare a Napoli per Natale. Risultato? La piccola Bianca, la loro unica figlia, sarà fortemente triste per questo. Infine, ampio spazio anche a Niko. Reduce da un momento di forte stress, il giovane avvocato riceverà una bellissima sorpresa. Chi sarà il mittente? Semplice: suo padre, il mitico Renato Poggi.

Insomma, una puntata a dir poco IMPERDIBILE! Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

