Conosciuto grazie alla partecipazione al seguitissimo programma Amici, Antonino entra a far parte della scuola nel 2004, dopo tre anni di provini. Una svolta che arriva come un fulmine a ciel sereno e che gli regala fin da subito una notorietà incredibile. Una voce che ha decisamente conquistato il pubblico del famosissimo talent show, e anche, ovviamente, i maestri di canto. Un percorso che porta a termine, aggiudicandosi la tanto agognata vittoria. L’amatissimo artista ha calcato nel corso degli anni numerosi palchi, dimostrando sempre un talento straordinario, toccato da una voce potente ed elegante allo stesso tempo. E’ il 2006, ed ecco che arriva il suo primo album, che non sarà certamente l’ultimo. Infatti, l’artista ha saputo farsi strada nel mondo della musica, con la pubblicazione di altri importanti successi. Antonino, come sappiamo, è divenuto noto dopo aver partecipato al famosissimo talent Amici, di Maria De Filippi, ma sapete cosa faceva prima di diventare un famoso cantante? Non immaginereste mai!

Antonino Spadaccino è un cantante italiano, che come abbiamo avuto modo di esporre in precedenza, è divenuto popolare in seguito alla sua partecipazione alla quarta edizione del talent show Amici, di Maria De Filippi. Un percorso inciso da alti e bassi, fatto di impegno e tanto duro lavoro, che l’ha portato alla vittoria del programma, vincendo anche il premio della critica. Fin da bambino ha una forte passione per la musica, passione trasmessagli dal padre Raffaele. L’artista ha imparato a cantare da autodidatta tra le mura di casa. Oggi, Antonino è amatissimo e seguitissimo, ma sapete cosa faceva prima di diventare un famoso cantante? Resterete senza parole. A quanto pare, fin da bambino ha lavorato nella tabaccheria di famiglia. E’ proprio qui che ha incominciato a lavorare da giovanissimo, prima ancora di debuttare come cantante.

Certamente, nessuno lo sapeva, una notizia che abbiamo appreso da pochissimo, sfogliando la sua brillante biografia. Antonino, però, pian piano, si appassiona alla musica , e nel 2000 inizia la gavetta artistica, che lo conduce nella partecipazione a vari concorsi canori, fino ad approdare ad Amici. E voi, eravate a conoscenza di questo aneddoto della sua vita?

