Ricordate Antonino ad Amici nel 2004? Da ieri ad oggi è cambiato un bel po’…Guardate la trasformazione!

Il suo nome è Antonino Spadaccino ed è un volto noto della musica italiana. Il classe ’83 nato a Foggia si è fatto conoscere nel 2004 ad Amici di Maria de Filippi. Partecipò alla quarta edizione del talent show e vinse non solo il primo posto ma anche il premio della critica. Nel corso degli anni ha vinto altri premi importanti, ha duettato con famosi artisti italiani ed ha partecipato anche al Festival Internazionale della Musica in Romania. In quell’occasione il pubblico e la giuria si innamorarono letteralmente di lui. Antonino ha alle spalle una grande carriera: la sua magnifica voce gli ha permesso di entrare nel mondo della musica e di regalare emozioni ai suoi fan. Ma voi lo ricordate ai tempi di Amici? Guardate quanto è cambiato da ieri ad oggi…

Antonino, ricordate quando era allievo di Amici? La trasformazione è incredibile

Antonino Spadaccino è entrato nel famosissimo talent show, Amici di Maria de Filippi, nel 2004 e ne è uscito vincitore. Per il noto cantante il programma di Canale 5 è stata una vera svolta: gli ha permesso di mostrare a tutti le sue doti canore, di collezionare duetti con famosissimi artisti e di diventare un affermato cantante italiano. Ma voi ricordate com’era ai tempi di Amici? Aveva un look totalmente diverso. Guardatelo in questo video pubblicato lo scorso aprile proprio sul suo canale Instagram:

Amici è stata un’esperienza unica per Antonino che la ricorda come la realizzazione di un sogno. “Il mio Grazie va proprio a te Maria, tu hai visto in me ciò che nessuno riusciva a intravedere. Se oggi posso vivere il mio sogno è grazie a Te” sono le parole del cantante in didascalia. Era davvero piccolo quando ha vinto l’edizione del talent!