Il celebre attore Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano interpretando l’affascinante Can Devit: retroscena inaspettato sul suo cambio look, il motivo vi lascerà senza parole.

Ha fatto innamorate migliaia di fan con Daydreamer, al fianco della splendida Demet Ozdemir. Affascinante, talentuoso e dotato di una bellezza davvero incredibile: Can Yaman è l’attore del momento, pubblico e critica sono pazzi di lui. Qualche tempo fa è stato ospite a Verissimo della brillante Silvia Toffanin, dove si è raccontato a lungo e con sincerità. Il suo drastico cambio look non è di certo passato inosservato agli occhi degli attentissimi telespettatori, sebbene, siamo certi, un dettaglio particolare vi sarà sfuggito. Sul motivo per cui Can Yaman ha deciso di cambiare radicalmente il suo look si è a lungo speculato: la vera ragione vi lascerà senza parole. Scopriamo quindi perché l’interprete ha abbandonato la chioma selvaggia in favore di un taglio più corto e ordinato.

Can Yaman, il motivo del suo drastico cambio look

Per cogliere la differenza è sufficiente scorrere il profilo Instagram di Can Yaman. Sul set di Daydreamer l’attore sfoggiava capelli lunghi e ribelli in un look ‘selvaggio’ molto apprezzato dai fan. Da alcuni mesi, tuttavia, Can Yaman ha scelto di cambiare drasticamente taglio di capelli in favore di una chioma sbarazzina, ma più ordinata. Il pubblico si è interrogato riguardo a questa sua decisione, ipotizzando che possa essere stata un’esigenza di copione dettata dalla nuova serie interpretata. La verità, tuttavia, è un’altra. A quanto pare, il celebre attore ha dovuto dare un taglio alla sua folte chioma per il servizio militare. In Turchia, infatti, dura sei mesi ed è obbligatorio. Il celebre attore, comunque, ha avuto la possibilità di pagare una somma in modo da abbreviare il periodo di servizio.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?