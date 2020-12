Ecco la programmazione Rai e Mediaset della Vigilia di Natale: ecco cosa fa stasera, 24 dicembre 2020, in tv.

E’ arrivata la tanto attesa Vigilia di Natale. Questo 24 dicembre 2020 non è affatto come gli altri anni. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ci obbliga a restare in casa, con i nostri familiari stretti, per rischiare di non permettere al virus di diffondersi ulteriormente. Saranno festività diverse dagli altri anni ma bisogna ben sperare che il vaccino risolvi presto questa triste situazione in cui si trova il mondo intero. La televisione potrebbe regalarci un po’ di compagnia in questi giorni, se si è completamente soli soprattutto. Ecco che vi sveliamo subito qual è la programmazione televisiva di giovedì 24 dicembre!

24 dicembre 2020, cosa fa stasera in tv: programmazione Rai e Mediaset nella Vigilia di Natale

Quest’anno più che mai gli italiani trascorreranno le feste avanti la tv, per cercare compagnia nei programmi tv scelti dalla Rai, da Mediaset. Il Natale 2020 sarà diverso dagli altri anni per via dell’emergenza Coronavirus. Cari italiani, la programmazione televisiva quest’anno non vi farà essere tristi! Ecco tutti gli incredibili film in programma per la Vigilia di Natale! Su Rai 1, il 24 dicembre 2020, c’è un classico: andrà in onda Haidi, nella versione cinematografica. Alle 21:30 tutti posizionati per rivivere il passato con Haidi, le sue caprette ed il suo amato nonno.

Su Rai 2 è super atteso Alla ricerca di Dory, il film che racconta la storia della migliore amica di Nemo. Andrà in onda alle ore 21:20. Su Rai 3 andrà in onda Il 44esimo Festival del Circo di Montecarlo, seguito dalle risate con Una notte al Museo. Su Rai 4 andrà in onda Edward Mani di forbice, il magnifico film con Jhonny Deep. Ed ancora, su Canale 5 ci sarà il grande Concerto di Natale da l’auditorium Conciliazione di Roma con la partecipazione di star internazionali: il programma sarà condotto dalla bellissima Federica Panicucci. Su Italia 1 alle 21:35 andrà in onda il simpatico film Una poltrona per due. E voi, quale canale scegliete?