Cosa fare la Vigilia di Natale? È questa la domanda che, senza alcun dubbio, milioni e milioni di italiani si stanno ponendo in questo ultimo periodo. Sappiamo benissimo che, a causa della tragica epidemia di Coronavirus che tutto il mondo sta vivendo, sarà un Natale completamente differente da tutti gli italiani. Sarà un Natale, senza alcun dubbio, in memoria di tutti coloro che, purtroppo, proprio a causa di questo temibile virus cinese, hanno lasciato i loro cari e i loro affetto. Ma sarà anche un Natale in cui, seppure a malincuore, le famiglie numerose non possono affatto riunirsi. Da come scritto, illustrato ed approvato da quest’ultimo decreto legge, infatti, non c’è affatto la possibilità di riunire i nonni, gli zii, i nipoti, sorelle e chi ne ha più ne metta, bensì c’è soltanto l’opportunità di trascorrere questi giorni festivi in compagnia del proprio nucleo familiare. O, al massimo, con due persone ‘estranee’ ad esso. Ecco, ma appurato questo, cos’è che si può fare la sera della Vigilia di Natale? Oltre che mangiare, ovviamente, ci sono tantissime altre cose che potreste svolgere per divertirvi e deliziarvi. Siete curiosi di saperle? Procediamo con ordine.

Come trascorrere la sera della Vigilia di Natale: l’avreste mai detto?

La Vigilia di Natale, ma anche tutti i giorni festivi a venire, si sa benissimo, sono fatti per stare in famiglia, mangiare del buon cibo, concedersi qualche piccolo sgarro alimentare se si è a dieta e, soprattutto, divertirsi. Ebbene. Ammesso che, purtroppo, quest’anno sarà un Natale completamente diverso, come ci si può divertire ugualmente stando in casa? Siete alla ricerca ‘disperata’ di idee per trascorrere una Vigilia di Natale indimenticabile? Tranquilli, siete nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi elencheremo otto idee che, senza alcun dubbio, faranno al caso vostro. Scopriamole insieme:

Karaoke: a voi e alla vostra famiglia piace cantare? Beh, questa è la serata adatta per dimostrare il vostro talento. Armatevi di microfono, ovviamente. Accedente la musica. E il gioco sarà fatto! Non sarete dei perfetti cantanti, è vero. Il risultato e, soprattutto, il divertimento è garantito; Tombola: è il ‘must’ del Natale, è vero. Eppure, la classica ‘tombolata napoletana’ non può affatto mancare nella sera della vostra Vigilia. Volete rendere il tutto ancora più simpatico e divertente? Comprate una bella smorfia napoletana. E, ad ogni numero estratto dal classico ‘panariello’, leggete il suo corrispondente sul calendario. Risate assicurate, mettiamo la mano sul fuoco!; Giochi di società: se proprio la tombola non vi piace, c’è un’altra opzione che fa al caso vostro. Diteci la verità: chi di voi non ha in casa un gioco di società? Nessuno, ne siamo certi. Prendeteli dal vostro armadio. E iniziate a giocarci. Se proprio non l’avete, giocate a ‘Nomi, cose e città’: è un classico; Film: se proprio non avete voglia di divertirvi e volete trascorrere una serata tranquilla, la visione di un film farà al caso vostro. Certo, mettere d’accordo tutta la famiglia sul genere da scegliere non sarà affatto facile, lo immaginiamo. Ma vedrete che sarà un momento davvero indimenticabile; Sperimentare ‘nuovi giochi’: avete mai visto il pluripremiato film ‘Perfetti Sconosciuti’? Ebbene. Come ricorderete, gli otto amici hanno iniziato la loro serata ‘scambiandosi’ i cellullari. Perché non lo fate anche voi?; Maratona serie Tv: non avete mai tempo di vedere una serie televisiva che appassiona tutta la famiglia? Questo è il momento giusto per voi! Certo, magari non tutta la sera della Vigilia. Ma iniziate almeno, no? Giocare a carte: non crediamo affatto che in casa non abbiate nemmeno un mazzo di carte napoletane o, addirittura, quella francesi. Ebbene. Prendetele ed iniziate a sfidarvi. Che sia scopa, scopone, asso piglia tutto, scala40, burraco e tanto altro ancora, vi divertirete un mondo; Raccontatevi come un libro aperto: tutti noi, chi più e chi meno, vive una vita frenetica. E non sempre, quindi, avete la possibilità di raccontarvi ai propri familiari. Ebbene. Questo è il momento giusto per farlo. Avete avuto qualche incomprensione? Bene, questo è il momento per chiarirvi! Vi raccomandiamo: non sprechiamo questo momento; Stare con i propri cari: può sembrarvi scontato, ma invece non è affatto così. In un momento storico così drammatico dove, purtroppo, ci è stato negato tutto, beneficiate di questi momenti. C’è chi, purtroppo, adesso non può farlo.

Che ne dite di queste idee? A noi sembrano davvero geniali!

