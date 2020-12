E’ spuntato un video ricordo di Cristina D’Avena davvero incredibile: notate anche voi quel particolare? Un utente le ha scritto così…

Cantante, attrice e conduttrice televisiva: Cristina D’Avena è uno dei personaggi più noti in Italia, famosa grazie alle incredibili sigle dei cartoni animati. L’infanzia di tantissime persone ha avuto la voce di Cristina D’Avena come colonna sonora: la cantante, negli ultimi anni, ha avuto un successo enorme anche sui social. Torna in tv a Natale con ‘Lo zecchino di Natale’, nell’attesa della 63esima edizione slittata a maggio 2021 causa Covid. Rai Uno per questo Natale 2020 ha proposto un doppio appuntamento (Vigilia e 25 dicembre) con la conduzione dell’incredibile Cristina D’Avena e Paolo Belli e con la partecipazione del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Oggi la vediamo così, ma ricordate la D’Avena da giovanissima? Guardate questo vecchissimo video!

Cristina D’Avena, spunta un vecchissimo video: il ‘particolare’ non è sfuggito

Cristina D’Avena ultimamente ha voluto mostrare a tutti un vecchissimo video ricordo. Era in diretta su Canale 5 e cantava ‘I nonni ascoltano’. L’incantevole cantante aveva un look incredibile: un abito blu, i capelli raccolti e dei cerchi la rendevano splendida, come sempre. Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Non conosciamo l’anno di questo video, ma la canzone uscì nel 1991. I fan della D’Avena sono rimasti incantati dalla sua bellezza e sui social hanno commentato così: “Bellissima ancora la ricordo”, “Il mio MITO! La mia Infanzia”, “Sei unica”. Il commento più bello è quello di un utente che ha notato un particolare! Le scrive: “Ma non invecchi mai?“. E’ proprio così! E’ incredibile quanto Cristina D’Avena non sia affatto cambiata con gli anni…La classe ’64 sembra sempre una ragazzina!