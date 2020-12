Qui era giovanissima, adesso è una delle protagoniste di una famosa soap opera: avete capito di chi si tratta?

Una foto ricordo meravigliosa, la ragazza in questa foto allora era giovanissima e, soprattutto bellissima, oggi è divenuta una delle protagoniste di una seguitissima soap opera, che va in onda tutte le sere. E’ una delle attrici più amate e apprezzate, nel suo ruolo mostra una personalità schietta e decisamente forte, ma nella realtà la donna apparsa in questo scatto è certamente dolcissima. Un post pubblicato sul suo profilo instagram che non è passato di certo inosservato. Subito lo sguardo vigile dei numerosi follower hanno notato la bellezza genuina di questa amabile attrice. Anche adesso, possiamo affermare, è di una bellezza incantevole e magnetica. Non solo possiede un’avvenenza straordinaria, ma è anche talentuosa, amata dal pubblico per la sua capacità di immergersi nel personaggio riuscendo a manifestare i sentimenti provati. Bene, a questo punto, ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

In questo scatto era giovanissima, oggi è una delle protagoniste di un’amata soap opera

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare sui propri profili social immagini in cui appaiono da giovani, o da bambini, in tenera età, con i genitori, amici o semplicemente da soli. Un modo per ricordare i tempi passati che purtroppo non tornano più. Proprio come l’attrice in questa foto, giovanissima e già allora affermatissima nel campo cinematografico. Ricorderemo certamente il suo ruolo da protagonista nella fantastica pellicola Fatalità, di Ninì Grassia, al fianco di Nino D’Angelo. Ma sono tantissimi i ruoli da lei interpretati che l’hanno condotta al successo, fino ad arrivare nella soap opera Un posto al sole, in onda tutte le sere su Rai3. E allora, dopo tantissimi indizi forniti, avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei, sì, l’amatissima e seguitissima Nina Soldano, che nella famosa soap interpreta la temibile Marina Giordano. Bellissima e talentuosa, ha fatto innamorare con la sua avvenenza e ovviamente con il suo talento i telespettatori che tanto la seguono. Nella foto apparsa era giovanissima, col suo sguardo genuino e spontaneo. Uno scatto che non è passato di certo inosservato ai tantissimi fan che da anni ormai la seguono nella sua interpretazione di Marina.

Oggi, Nina Soldano è decisamente meravigliosa, la sua carriera è ricca di successi, e l’ha portata ad una grandissima notorietà. Tra i tanti film che hanno visto la sua presenza possiamo citare La notte degli squali, Delitti e profumi, La più bella del reame, Io e il re, e tantissimi altri ancora; in televisione ha interpretato un ruolo in Disperatamente Giulia, Donna D’Onore, Casa Vianello, Incantesimo, Ricominciare, Un caso di coscienza e ancora molti altri, sarebbe difficili citarli tutti, fino ad arrivare ad Un posto al sole nel 2003. Beh, possiamo dire che Nina continua ancora oggi, a distanza di anni, a riscuotere un enorme successo, e non poteva essere affatto diversamente!

