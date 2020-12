La bellissima Elisabetta Canalis è un volto amatissimo del mondo dello spettacolo: ecco l’incredibile gesto che ha compiuto, cos’ha fatto con il suo abito da sposa.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più celebri ed apprezzate del mondo dello spettacolo. Da diversi anni, ormai, ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti insieme al marito, il chirurgo Brian Perri. I due, affiatati e innamoratissimi, sono genitori di una splendida bambina e, spesso, tornano in Italia. Elisabetta Canalis, infatti, non ha mai celato la nostalgia che prova. Di recente, la splendida showgirl ha preso parte ad un’esperienza davvero incredibile con le forze armate USA. Non è la prima volta, tuttavia, che la showgirl riesce a lasciare i fan senza parola. C’è un gesto straordinario che Elisabetta Canalis ha compiuto: il toccante retroscena che riguarda il suo abito da sposa. Scopriamo i dettagli.

Elisabetta Canalis, il gesto straordinario: c’entra il suo abito da sposa

La bellissima showgirl è convolata a nozze il 14 Settembre del 2014. La cerimonia è stata celebrata vicino Sassari e la testimone della sposa non avrebbe potuto essere altri che la storia amica Maddalena Corvaglia. Per l’occasione, Elisabetta Canalis ha indossato un abito di Alessandro Angelozzi Couture. Romantico e raffinato, un vero e proprio capolavoro per una giornata indimenticabile. Così come indimenticabile è stato lo straordinario gesto che la showgirl ha compiuto di lì a qualche tempo. Elisabetta Canalis, infatti, ha deciso di mettere il suo vestito da sposa all’asta per beneficenza. Il ricavato dell’asta è stato devoluto alla Caritas Criaturas, associazione che accoglie i minori nei pressi di Alghero. Un’iniziativa davvero ammirevole, che dimostra il grande cuore di Elisabetta Canalis.

E voi, immaginavate questo toccante retroscena sulla splendida Elisabetta Canalis? Un gesto davvero straordinario, non siete d’accordo?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui