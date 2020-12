Federica Panicucci, com’era 30 anni fa? Trasformazione incredibile della conduttrice di Mattino 5.

È uno dei volti più amati della nostra tv e ogni mattina ci fa compagnia col suo Mattino Cinque. Parliamo proprio di lei, Federica Panicucci, che anche quest’anno aspetterà il Natale insieme a tutti noi. La conduttrice infatti presenterà la 28 esima edizione del Concerto di Natale, in onda questa sera 24 dicembre 2020 su Canale 5. Una delle tante esperienze televisive della Panicucci, che da ormai tanti anni è una colonna portante della nostra tv. Ma ricordate com’era 30 anni fa? Spulciando il suo profilo Instagram, abbiamo trovato uno scatto risalente al 1991. Guardiamolo insieme.

Federica Panicucci, com’era 30 anni fa? Lo scatto del passato condiviso su Instagram

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della nostra tv, dove ormai appare da tantissimi anni. Ma forse non tutti ricordano come era la bellissima Federica agli inizi. Nel 2016, la conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto del 1991. Siete curiosi di vedere la trasformazione? Date un’occhiata:

Eh si, è proprio il caso di dirlo: Federica è sempre stata meravigliosa. A parte il colore di capelli diverso, sembra proprio che il tempo non sia passato per la conduttrice. Che, come anticipato, il 24 sera condurrà il tradizionale Concerto di Natale, trasmesso su Canale 5.

Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale

Tutto pronto per il concerto di Natale, in onda su Canale 5, giovedì sera per la vigilia di Natale. L’evento benefico, per la regia di Roberto Cenci, è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Oblus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Saranno davvero tantissimi gli ospiti della serata: da Emma Marrone a Renato Zero, da Roby Facchinett ad Arisa, da Nek ad Antonino. Ma non mancheranno star internazionali, come Dotan, Aida Garifullina, Hong-hu Ada, Amy Macdonald. Insomma, una serata di emozioni tutti da vivere! E non solo in tv: per la prima volta, il concerto sarà trasmesso anche in radio, su Radio Monte Carlo a partire dalle ore 21 e 15!