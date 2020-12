Federica Panicucci si mostra in versione ‘rock’: spunta uno scatto del passato proprio con lui.

E’ una delle presentatrici più amate e seguite del panorama italiano, Federica Panicucci con il suo talento riesce sempre a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Ogni giorno entra nelle nostre case con il seguitissimo programma Mattino Cinque, insieme a Francesco Vecchi. Proprio questa sera, 24 dicembre, sarà al timone della trasmissione natalizia con uno straordinario concerto di Natale, con tantissimi artisti pronti ad esibirsi sul palco, per allietare la serata agli italiani. La Panicucci oltre ad essere talentuosa, possiede anche una bellezza elegante e fine. Un’avvenenza che certamente non può passare inosservata. Anche sui social, la donna è molto seguita, e proprio qui ama condividere con i follower momenti della sua vita personale e anche lavorativa. Andando indietro con gli anni, sul suo profilo instagram è apparsa una foto che ha colpito i suoi fan, in cui si mostra in versione ‘rock‘: uno scatto del passato in cui compare insieme ad un amatissimo personaggio.

Federica Panicucci appare in versione rock, proprio con lui

Come abbiamo già riportato, Federica Panicucci è certamente una conduttrice amatissima, e seguitissima. La donna ha alle spalle una lunga carriera, infatti, ha iniziato a lavorare nell’ambito dello spettacolo nel campo della moda e della pubblicità. In seguito, debutta in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello. Da quel momento, si aprono decisamente tantissime porte, che, pian piano, la conducono alla notorietà che oggi possiede. Sono tantissimi i programmi televisivi che hanno visto la sua presenza: Annunci, Il gioco delle coppie, Anteprima Festival, Unomania, Premio italiano della musica, Capodanno in diretta, La Pupa e il secchione, Domenica Cinque, Concerto di Natale, e tantissimi altri ancora. Federica possiede un talento straordinario, come abbiamo già avuto modo di apprendere grazie alle sue molteplici conduzioni. Oltre ad essere un’eccellente conduttrice, è anche una bellissima donna. Una bellezza che possiamo ammirare dalle tantissime foto che la Panicucci pubblica sul suo profilo social. Proprio qui, andando indietro con gli anni, è apparsa una foto che non è passata inosservata. Federica appare in versione decisamente ‘rock’, proprio con lui, l’amatissimo Fiorello. “Aprire un cassetto e trovate una foto così. Fiorello, ricordi?”, ha scritto la presentatrice in didascalia.

Uno scatto bellissimo che ha colpito tutti i suoi follower. Qui, come possiamo vedere, aveva qualche anno in meno, ma già allora, proprio come oggi, era bellissima. Un’immagine che ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i messaggi ricevuti, tutti apprezzamenti che avranno lusingato la conduttrice.

