Per la sera della Vigilia di questo Natale preferite guardare dei film? Ecco per voi una lista che vi propone quelli davvero imperdibili.

Sapevamo che sarebbe stato così. E, purtroppo, ne abbiamo avuto la conferma soltanto qualche giorno fa. Il Natale che, nelle prossime ore, ci approssimeremo a vivere e a trascorrere sarà completamente diverso ed insolito. Stiamo vivendo un periodo storico molto particolare e drammatico a causa di questa emergenza Coronavirus. Ed adesso che è stata ‘scoperta’ la variante del virus, è più che necessario stare attenti. E limitare il più possibile contatti e spostamenti. È proprio per questo motivo che il Governo ha dovuto studiare un nuovo decreto legge per questa drammatica situazione. In questi giorni, infatti, non sarà possibile uscire, non sarà possibile riunire nonni, zii, amici, nipoti e chi ne ha più ne metta, ma bisognerà restare in casa. Che fare, quindi? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di nove idee geniali da prendere in considerazione se si vuole trascorrere una sera della Vigilia all’insegna del divertimento. Tra queste nove, vi abbiamo inserito anche la visione di un bel film in famiglia. Ecco, ma quali sono quelli che non potete assolutamente perdervi questa sera? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ve ne abbiamo selezionati diversi. Ecco tutti i dettagli.

Quali sono i film da vedere assolutamente la sera della Vigilia: 10 imperdibili proposte

Avete terminato di mangiare e tutta la famiglia ha deciso di trascorrere la sera della Vigilia di Natale a guardare un bel film? Bene, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, come annunciato precedentemente, vi proporremo ben dieci film che non potete assolutamente non vedere la sera del 24 Dicembre. Abbiamo ‘spaziato’ un po’ con i generi, ve lo assicuriamo. Anche perché, diciamoci la verità, mettere d’accordo tanti pareri contrastanti non è assolutamente facile. Per questo, vi abbiamo proposta una serie di alternative. A partire, quindi, da alcuni classici di Natale e incredibile commedie. Fino a cartoni, magari accontentate anche i più piccoli, e film iconici del cinema italiano. Siete pronti? Procediamo con ordine.

Una poltrona per due: è un ‘must’ della Vigilia di Natale. Dopo più di trent’anni dalla sua pubblicazione, il film con Eddie Murphy si dimostra, ancora una volta, del tutto imperdibile per una serata del genere; Mamma, ho perso l’aereo: che dite di questo? Anche lui, nonostante siano passati esattamente trent’anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, si conferma un vero e proprio classico natalizio. A proposito, avete visto com’è diventata la famosissima madre di Kevin?; La vita è bella: un film che, senza alcun dubbio, è in contrasto con l’atmosfera natalizia, ma che non si può non guardare almeno una volta nella vita; La saga di Fantozzi: volete farvi due risate? Beh, il famoso ingegnere fa proprio al caso vostro. Non possiamo consigliarvi su quale vedere, perché, lo sappiamo benissimo, sono tutti straordinari; Un bel cinepanettone: ci troviamo in tema, no? E, pensate, proprio recentemente è uscito il nuovo di Massimo Boldi e Christian De Sica. Cosa aspettate? È il momento giusto per guardarlo, no?; Natale in casa Cupiello: è un’opera teatrale tragicomica che deve essere assolutamente vista la sera della Vigilia. Non sapete come ‘rintracciarla’? Tranquilli, proprio qualche giorno fa, è stata trasmessa su Rai Uno la sua trasposizione filmica. Pensate, il ruolo principale è stato interpretato da Sergio Castellitto. Quindi, è tutto dire!; E fuori nevica: anche questo, come ‘Natale in casa Cupiello’, è un opera teatrale. Ma niente paura. Nel 2014, il mitico Vincenzo Salemme ne ha diretto il film. Vi assicuriamo, il divertimento è assicurato!; La favola del principe Schiaccianoci: se proprio avete dei figli piccoli e volete accontentare i loro gusti, questo è il film giusto per la serata. I vostri bambini, infatti, si incanteranno e, molto probabilmente, si addormenteranno. Voi, invece, sembrerà che siete ritornate piccoli; L’amore non va in vacanza: siete dei tipi romantici? Non potete perdervi questa commedia sentimentale con Cameron Diaz e Rosw Winsle; Che ne dite, infine, di un horror? Ce ne sono diversi. E, soprattutto, tutti ‘terrificanti’. Provate anche voi un Natale da brividi.

Quale sceglierete? Fateci sapere!

