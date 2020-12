La bravissima conduttrice di “Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini, mostra sui social suo fratello Niccolò: l’avevate mai visto prima?

Francesca Fialdini è ormai un volto familiare per molti di noi: la bravissima giornalista, infatti, ha saputo farsi apprezzare in questi anni dal pubblico per la grande preparazione, sobrietà ed eleganza che la contraddistinguono. Una carriera, la sua, determinata da una grande passione per la comunicazione e da un sogno che ha sempre avuto fin da piccola. In un’intervista di qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca ha infatti raccontato: “Questo è il lavoro che sognavo di fare fin da bambina. L’ho scritto a 8 anni in un tema: ‘Da grande voglio raccontare la verità'”. Nonostante una vita professionale ricca di successi, la Fialdini è rimasta ancorata ai valori di una volta, soprattutto a quello della famiglia, come si può facilmente intuire dal suo profilo Instagram dove condivide con i fan scatti che la ritraggono insieme agli affetti più cari. È della scorsa primavera una foto con suo fratello minore al quale la giornalista augurava buon compleanno. Se non l’avete mai visto? Vi mostriamo chi è Niccolò Fialdini.

Francesca Fialdini, la foto col fratello Niccolò: “My little bro”

Nella tenerissima immagine che vi mostriamo, appare Francesca mentre dà un affettuoso bacio sulla guancia al fratello Niccolò: la foto risale ai mesi primaverili in cui l’Italia intera era in lockdown e, per augurargli un felice compleanno a distanza, la giornalista toscana ha condiviso questo scatto con i follower. “My little bro. E anche l’unico. È la prima volta che manco a un suo compleanno. Fin da piccolo, quando gli chiedo un bacio mi porge la guancia! Perché a lui, i baci piace prenderli… tipico maschio alfa a cui però è toccata in sorte una sorella come lui. Auguri”, si legge nella didascalia al post.

Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca ha rivelato che Niccolò fa il commercialista ed è fidanzato.