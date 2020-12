GF Vip, quanto costa mandare un aereo con scritta per i concorrenti del reality show? Il prezzo è da capogiro.

Il Grande Fratello Vip 5 sta ottenendo un grandissimo successo. Un’edizione super lunga, quella attuale, che durerà fino a febbraio 2021! Tanti nuovi concorrenti sono entrati nelle ultime puntate e si sono aggiunti ai vipponi in casa già da tre mesi. Come ogni anno, i concorrenti sono completamente “rinchiusi” nella casa, senza avere cellulari e alcun contatto con l’esterno. I fan, però, hanno un modo per far sentire il proprio calore ai loro beniamini, oltre al televoto. Di cosa parliamo? Dei famosissimi aerei che sorvolano la casa di Cinecittà! Ad inviarli possono essere amici, familiari o semplici fan, che, attraverso i social, si organizzano per raggiungere la quota necessaria. Ma quanto costa far volare un aereo al GF Vip? A svelarlo è stato Dagospia! Non indovinereste mai!

Se seguite la diretta del GF Vip, vi sarà capitato di vedere i concorrenti in giardino guardare verso il cielo. Si, perché ogni tot di giorni, sulla casa volano degli aerei molto speciali. Si tratta di aerei ai quali è collegato uno striscione dedicato a uno o più vip della casa. Un pensiero speciale che parenti, amici o fan decidono di inviare al proprio concorrente preferito. Ed i vip gradiscono non poco questo regalo: per molti, l’aereo è una vera e propria carica per affrontare la giornata nella casa. Ma quanto costa far volare un aereo sopra la casa più famosa della tv? Ebbene, la cifra necessaria è stata svelata da Giuseppe Candela, nella sua rubrica A lume di candela su Dagospia. Ebbene, secondo quanto riportato, per per mandare un aereo con la frase servirebbero tra i 1.300 e i 2.000 euro. Una cifra decisamente notevole! Ma, come abbiamo anticipato, spesso si tratta di aerei inviati da gruppi di fans, che dividono l’ammontare.

Un modo dolcissimo per mandare un saluto ai vip. Come è accaduto per Stefania Orlando, che, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto ben tre aerei: due dai fan e uno dal marito Simone Gianlorenzi. Un’emozione unica per la concorrente! E voi, avete mai partecipato ad un aereo dedicato ad un concorrente del GF Vip?