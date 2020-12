Qui era una giovanissima attrice, oggi è una vera star: la riconoscete?

La giovanissima attrice che vedete in questo scatto oggi è una vera e propria star: famosissima e acclamata dal pubblico, riuscite a riconoscerla?

La protagonista di questa immagine era, a quei tempi, una giovanissima attrice: oggi è una vera e propria star, riuscite a riconoscerla? Bellissima, talentuosa e brillante, l’interprete che vedete in questo scatto ha dato il volto a personaggi indimenticabili. La sua carriera sfavillante è costellata di successi e prosegue senza indugi. Ha preso parte ad una saga straordinaria che ha fatto innamorare milioni di persone e ancora oggi resta nel cuore dei fan. Qualche mese fa è stato annunciato che sarà proprio lei ad interpretare l’iconica principessa Diana in un nuovo, strepitoso progetto. Allora, avete capito di chi si tratta? Parliamo della magnifica Kristen Stewart, ovviamente!

Kristen Stewart: da giovanissima attrice a vera star

La bellissima attrice ha esordito nel panorama cinematografico fin da giovanissima. Nello scatto che vi abbiamo mostrato interpretava la figlia di Jodie Foster nel celebre “Panic Room”. La carriera di Kristen Stewart è stata in costante ascesa. La saga di Twilight l’ha consacrata a livello mondiale e la sua storia d’amore con Robert Pattinson ha fatto sognare milioni di fan. L’abbiamo ammirata in molteplici ruoli, complessi e profondi, come in Biancaneve e il cacciatore o Still Alice. Kristen Stewart ha sempre dimostrato di essere un vero e proprio talento, calandosi alla perfezione nei personaggi che interpretava. Discreta, riservata e brillante, la celebre star non ha un profilo Instagram. Di tanto in tanto, però, a postare alcuni scatti di Kristen è la sua compagna, Dylan Meyer.

E voi, sapevate che era stata una giovanissima Kristen Stewart ad interpretare magistralmente la figlia di Jodie Foster in “Panic room”?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui