Gesto straordinario di Lapo Elkann, l’annuncio sui suoi canali social: “Prendiamoci per mano”, ecco cosa ha fatto

Lapo Elkann è uno degli imprenditori più famosi in Italia. È nato a New York nel ’77, ma ha vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente è un italiano a tutti gli effetti. È il secondogenito di Margherita Agnelli e Alain Elkann, nonchè fratello John Elkann, attuale presidente del gruppo Fiat. Lui, invece, è presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group. È Presidente e Fondatore di Garage Italia Customs, Independent Ideas e di Fondazione LAPS – Libera Accademia Progetti Sperimental. È stato, inoltre, membro del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. e responsabile Brand promotion di Fiat Group.

A ridosso delle festività natalizie, Lapo Elkann si è reso protagonista di un gesto straordinario. L’imprenditore, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato di aver donato 450 mila euro alle famiglie più fragili in Italia, Portogallo e Israele. La donazione, effettuata dal presidente di Fondazione Laps, è a titolo personale e si inserisce nell’ambito della nuova iniziativa internazionale di solidarietà che Lapo ha avviato lo scorso novembre con la fondazione da lui creata. L’obiettivo è supportare le persone colpite dalla pandemia di Covid-19. Il denaro ovviamente verrà impiegato per l’acquisto di generi di prima necessità, i quali saranno messi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, in Portogallo e in Israele.

Per molti questo Natale sarà molto Triste. Sogno che l’Amore sia la Guida per TUTTI verso giorni migliori. Ho donato 450 mila € per acquistare beni di prima necessità in 🇮🇹, 🇵🇹 e 🇮🇱. Prendiamoci per Mano ✋ NESSUNO deve rimanere Indietro #èilnostrodovere. Auguri 🎄 #24dicembre pic.twitter.com/sJFvFgDYK6 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 24, 2020

Lapo Elkann ha poi aggiunto sui social: “Per molti questo Natale sarà molto triste. Sogno che l’amore sia la guida per tutti verso giorni migliori. Ho donato 450 mila € per acquistare beni di prima necessità in Italia, Portogallo e Israele. Prendiamoci per mano, nessuno deve rimanere indietro. Auguri di Natale”. Un gesto veramente magnifico, che nobilita la persona. Lapo è stato spesso al centro di vicende poco eleganti, ma ancora una volta dimostra di avere un cuore nobile.