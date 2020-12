La celebre cantante Laura Pausini è un icona del panorama musicale: ecco una rivelazione incredibile che riguarda le sue scarpe e che vi lascerà senza parole.

L’iconica Laura Pausini è una vera e propria star del panorama musicale: dotata di una voce potente e straordinaria, ha conquistato pubblico e critica canzone dopo canzone. Nata a Faenza, classe 1974, il suo esordio è stato davvero esplosivo: ha vinto il Festival di Sanremo nel 1993 partecipando con il suo iconico brano “La solitudine”. Laura Pausini è un’artista acclamata a livello internazionale, il suo profilo Instagram è seguito da oltre tre milioni di follower da tutto il mondo. Felicemente sposata e madre di una bellissima bambina, la celebre cantante ha anche una sorella che le somiglia moltissimo. C’è inoltre una particolare rivelazione che Laura Pausini ha fatto e che riguarda le scarpe: vi lascerà senza parole!

Laura Pausini e le scarpe: retroscena incredibile

Che sia una donna di immensa classe ed eleganza è davvero indubbio. Laura Pausini riesce a risplendere ed incantare in ogni circostanza, che si trovi sul palco o meno. A riportare l’incredibile retroscena che riguarda il suo rapporto con le scarpe è Music Fanpage. Come si apprende, tra gli svariati contenuti che compaiono nel dvd Live in Paris 05, ci sarebbe un video particolare che riguarda la cantante. Sembrerebbe che Laura Pausini abbia una stanza del suo guardaroba dedicata solamente alle calzature. Ma le rivelazioni non finiscono qui. A quanto pare, la celebre cantante avrebbe un’organizzazione davvero impeccabile e particolare. Laura Pausini, infatti, fotograferebbe ogni singolo paio di scarpe per poi incollare lo scatto sulla scatola corrispondente. Ogni scatola, inoltre, dovrebbe essere di colore bianco.

E voi, conoscevate questa incredibile curiosità su Laura Pausini? Cosa ne pensate della sua organizzazione delle scarpe, così perfetta e studiata?