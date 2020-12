Malika Ayane, sapete chi è il suo ex fidanzato? È un cantante amatissimo, ecco di chi si tratta.

Malika Ayane è una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano. Insieme a tanti altri artisti sarà ospite del Concerto di Natale, in onda su Canale 5 la sera della vigilia e condotto da Federica Panicucci. Un’occasione unica per aspettare insieme il Natale, ascoltando alcune tra le voci più amate dagli italiani. Le canzoni di Malika le conosciamo benissimo, ci hanno fatto sognare. Ma forse non tutti sanno che, in passato, la cantante ha avuto una relazione con un suo famosissimo collega. Curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Malika Ayane, sapete chi è il suo ex fidanzato? È il famosissimo cantante

Malika Ayane è una delle cantanti più amate nel nostro Paese, ma non tutti sanno molto della sua vita privata passata. La cantate si è sposata nel 2011 col regista Federico Brugia, dal quale si è separata nel 2016. Ma, prima di lui, Malika ha avuto una storia con uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Di chi parliamo? Di Cesare Cremonini, a cui è stata legata dal 2009 al 2010. Il frontman della storica band dei Lunapop e la cantante hanno prodotto e cantato anche una canzone insieme, nel 2010, “Hello!”, ma, poco dopo, la loro relazione è terminata. I rapporti tra i due, però, restano ottimi: è finito l’amore, ma non l’amicizia e la stima. In una recente intervista, il cantante bolognese ha parlato della sua storia con Malika, ricordando il loro primo incontro al Quirinale, in occasione di un evento: “Dopo aver omaggiato il Presidente Napolitano, sgattaiolammo per i corridoi del Palazzo eludendo la sorveglianza. Per conoscerci meglio, ci nascondemmo dietro a una tenda accanto ad una finestra illuminata dal sole di Roma. Ora siamo amici, in ottimi rapporti“.

Insomma, una storia di cui entrambi conservano un bellissimo ricordo. Se volete ascoltare la meravigliosa voce di Malika Ayane, non perdetevi la 28 esima edizione del concerto di Natale. Federica Panicucci e i suoi ospiti vi aspettano su Canale 5, in prima serata.