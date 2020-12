Il cantante Marco Mengoni è senza dubbio uno degli artisti più talentuosi e apprezzati del panorama internazionale: c’è un affascinante retroscena che lo riguarda, un segreto che non ha mai rivelato.

Marco Mengoni è uno dei più celebri e talentuosi artisti del panorama internazionale. Originario di Ronciglione, nato il giorno di Natale, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, prima come membro di una band e poi come solista. La svolta è arrivata con la partecipazione ad X-Factor, di cui è stato vincitore e che gli ha garantito la partecipazione a Sanremo. La sua voce straordinaria ha fatto innamorare il pubblico e la critica. I suoi brani sono straordinari e arrivano direttamente al cuore. L’artista ha ottenuto un successo dopo l’altro, come la vittoria a Sanremo nel 2013. C’è un retroscena davvero affascinante che riguarda Marco Mengoni: un segreto che non ha mai rivelato, scopriamo qualcosa di più.

Marco Mengoni: un segreto mai svelato

Il celebre artista è seguitissimo dai fan, come testimonia il suo profilo Instagram che conta oltre un milione e cinquecentomila follower. Osservando i vari scatti pubblicati da Marco Mengoni, in molti hanno notato che sul suo dito medio spicca un tatuaggio a forma di croce. Tatuaggio che sembra avere una storia importante, ma che è sempre rimasta un segreto: Marco Mengoni non ha mai voluto rivelare il suo significato. Nel corso di un’intervista a Grazia ha spiegato solamente che “appartiene ad un momento”. Un retroscena davvero affascinante e misterioso, su cui i fan si interrogano praticamente da sempre. Non ci resta che sperare che, un giorno, il celebre cantante decida di svelare questo misterioso segreto. Ricordiamo che, qualche mese fa, Marco Mengoni ha affrontato un momento molto doloroso: la perdita di una persona a lui carissima.

E voi, eravate a conoscenza questo mistero che riguarda Marco Mengoni? Siete curiosi di scoprire cosa rappresenti il suo tatuaggio?