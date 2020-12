Vi ricordate i suoi famosi balletti sul bancone di Striscia la Notizia? Ecco Marina Graziani oggi, sempre stupenda dopo tutti questi anni.

La chioma bionda, il fisico slanciato e l’incantevole sorriso ne fecero una delle veline di Striscia la Notizia di maggior successo: dopo più vent’anni, infatti, Marina Graziani è ancora nei ricordi di molti ed è sempre molto seguita sui social, dove ha più di 38mila follower. Cresciuta a Milano ma di origini liguri, sbarcò in tv a soli 19 anni apparendo per la prima volta al Festivalbar del 1996. Fece parte del tg satirico di Antonio Ricci dal 1996 al 1999: in coppia con lei, prima l’ex moglie di Pino Insegno, Roberta Lanfranchi, e poi l’ex ragazza di Non è la Rai e moglie di Flavio Montrucchio, Alessia Mancini. Da un po’ è lontana dalla tv, scopriamo allora com’è diventata Marina Graziani dopo tutti questi anni e a cosa si dedica oggi?

Marina Graziani oggi: la carriera, i successi e una bellezza intramontabile

Terminata l’esperienza a Striscia la Notizia, la Graziani ha lavorato alla conduzione di alcuni programmi per poi entrare nel cast di Donnavventura Vip nel 2002. Nel suo curriculum anche spot pubblicitari e cinema, tra cui il film di Vincenzo Salemme “Ho visto le stelle!”. Oggi Marina si occupa di pubbliche relazioni organizzando eventi e collaborando con gli uffici stampa di varie agenzie di moda. Dal 2019 è presentatrice per QVC Italia, il canale di shopping e intrattenimento presente su Sky e Tivùsat. In questa immagine recente potrete constatare che la sua bellezza non si è affatto affievolita nonostante il tempo che passa.

Il fisico snello e asciutto è quello di una volta, ma la cosa più bella è che il sorriso di Marina è rimasto solare e radioso come allora. Complimenti vivissimi!

