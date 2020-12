Dopo l’addio all’ex marito Pago, Miriana Trevisan ha avuto un’altra lunga relazione: sapete chi è il suo ex compagno? Scopriamolo insieme!

Dai suoi primi passi negli anni Novanta sul palco di Non è la Rai ad oggi, Miriana Trevisan non è mai andata via dal cuore del pubblico che, dopo tutti questi anni, continua ad amarla e a seguirla come il primo giorno: velina di Striscia la Notizia, naufraga de L’Isola dei Famosi o valletta de La Ruota della Fortuna, per Miriana gli anni sembrano non passare mai. Fisico superlativo e un sorriso incantevole, la bella napoletana ha appassionato i fan anche con le sue vicende sentimentali: ex moglie del cantante Pago, con cui e stata sposata dieci anni e dal quale ha avuto un figlio, dal 2013 al 2019 Miriana ha avuto un altro compagno, Giulio Cavalli. Lo conoscete? Scopriamo chi è e qual è il suo lavoro.

Giulio Cavalli: età, carriera e curiosità sull’ex compagno d Miriana Trevisan

43 anni, Giulio Cavalli è un regista e attore di teatro, fondatore di una propria compagnia a Lodi. E’ del 2001 il suo spettacolo ‘C’è (Re) Carlo (non) torna dalla battaglia di Poitiers’, il cui tema è il G8 di Genova nel 2001. Altro tema forte toccanto da Cavalli in uno dei suoi lavori a teatro è quello sulla strage all’aeroporto di Linate accaduta l’8 ottobre 2001. Scrittore, giornalista, attivo in politica e saggista, il suo primo libro ‘Nomi, cognomi e infami’ risale al 2010. In seguito trae dallo spettacolo su Giulio Andreotti il libro ‘L’innocenza di Giulio: Andreotti e la mafia’. Giulio Cavalli scrive per Left e TPI e col suo ultimo libro, ‘Carnaio’, ha vinto il Premio Selezione Campiello Giuria dei Letterati.

Interessato da sempre alla politica, l’ex compagno di Miriana Trevisan ha fatto parte de L’Italia dei Valori, poi di Sinistra, Ecologia e Libertà e nel 2016 di Possibile.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui