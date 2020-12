Nek, spunta uno scatto del passato dell’amatissimo cantante: una trasformazione incredibile.

Questa sera, 24 dicembre, Nek sarà presente insieme ad altri grandi artisti al concerto di Natale che andrà in onda su canale 5, e che vede la conduzione di Federica Panicucci. Come sappiamo, il suo vero nome è Filippo Neviani, ma tutti lo conosciamo principalmente, come l’amatissimo Nek. Il cantautore ha fatto il suo esordio in campo musicale nel 1986, quando, insieme a Gianluca Vaccari, forma il duo country Winchester. Nel 1989 divenne cantante e bassista del gruppo musicale rock White Lady, ed è proprio con tale band che compone i suoi primi brani. Nel corso degli anni, la sua carriera è cresciuta enormemente, tanto da portargli una notorietà incredibile. Il tutto è ovviamente dovuto al suo straordinario talento che l’ha condotto sempre più in alto, fino al cuore di tutti i suoi ascoltatori. Nek è sicuramente un cantautore amatissimo, non solo talentuoso, ma possiede certamente un certo fascino, dobbiamo ammetterlo. Anche sui social è molto seguito, tanto che il suo profilo conta ben un milione di follower. Proprio qui, è spuntata una foto che non è passata inosservata: uno scatto del passato, “Ho fatto un salto con i ricordi al 1986”.

Nek, spunta uno scatto del passato: “Ho fatto un salto con i ricordi al 1986”

E’ certamente uno dei cantautori più amati e seguiti da tantissimi anni, Nek continua a conquistare il cuore del pubblico. La sua voce, possente ed elegante, ha fatto innamorare migliaia di italiani. L’artista ha calcato numerosi palchi, ed è stato ospite in tantissime trasmissioni. Ricorderemo sicuramente la sua partecipazione ad Amici, in veste di coach, insieme a J-Ax: i due, insieme, hanno sbalordito il pubblico. Nek è amatissimo e seguitissimo, anche sui social. E proprio sul suo profilo instagram è apparsa una foto che non è passata inosservata. Uno scatto del passato, quando l’artista era ancora giovanissimo, all’inizio della sua carriera. “Eccomi, un bel po’ di tempo fa. Rovistavo in un cassetto e ho trovato questa foto. Mi è preso un colpo, ho fatto un salto con i ricordi al 1986,… credo. Qui ero con il mio primo gruppo Winchester“, ha riportato in basso all’immagine.

A quanto pare, in questo scatto, Nek appare insieme alla sua prima band, con qualche anno in meno. La foto ha sicuramente sorpreso i follower, e tantissimi sono stati i messaggi ricevuti, tutti apprezzamenti meritatissimi.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui