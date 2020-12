Chi è Paolo Belli? Siamo certi che non ha affatto bisogno di presentazioni il noto conduttore televisivo…Vi sveliamo però qualche curiosità su lui!

Paolo Belli è un noto personaggio televisivo, impegnato oggi con Natale allo Zecchino d’Oro. Condurrà insieme a Cristina D’Avena lo spettacolo per bambini, nell’attesa che a maggio 2021 arrivi la 63esima edizione dello show. Paolo Belli è autore di molti successi musicali oltre che protagonisti di famose trasmissioni televisive. E’ nato a Formigine nel ’62 e nell’84 è entrato nel mondo della musica fondando il gruppo Ladri di biciclette. Il gruppo musicale ha partecipato al Festival di Sanremo, al Festivalbar. Paolo Belli nel 2000 è entrato in tv come co conduttore di due programmi tv del sabato sera di Rai 1, Torno Sabato e Ballando con le stelle. Sapete che è un grande tifoso della Juventus? Nel 2007 ha composto lui l’inno usato dalla stessa squadra di calcio Juve (Storia di un grande amore). Paolo Belli è un personaggio molto chiacchierato: per chi non conoscesse la sua vita privata ci pensiamo noi…Ecco chi è la dolce metà del noto volto televisivo.

Paolo Belli, curiosità sul noto conduttore tv: Juve, la musica e la sua famiglia

La sua carriera è ben nota a tutti, ma chi è la dolce metà di Paolo Belli? Si chiama Deanna ed è la sua compagna di vita storica. Deanna è una donna molto riservata, su lei infatti non si conoscono molti dettagli che non riguardano la sfera sentimentale. Il matrimonio tra Paolo Belli e Deanna è avvenuto negli anni ’80: la coppia continua ad essere affiatata e complice. Non hanno figli ma ne hanno adottato uno, Vladik, di origine bielorusse arrivato in Italia ad 8 anni. Una volta cresciuto, Vladik ha deciso di tornare nella sua terra per amore: aveva conosciuto una ragazza bielorussa ed ha deciso di seguirla. Nonostante la nostalgia, i genitori hanno fatto solo in modo che il figlio fosse felice. Il legame della famiglia Belli è davvero incredibile.