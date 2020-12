Quando torna in onda Uomini e Donne? La data esatta della prossima puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati di sempre. Ormai da tantissimi anni appassiona milioni di telespettatori con le avventure del Trono Classi e del Trono Over. Che, nell’attuale stagione, si sono uniti in un’unica super puntata, in cui tutti interagiscono con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Ma, a partire da mercoledì 23 dicembre 2020, la trasmissione di Maria De Filippi non va in onda. Inizia, infatti, il consueto stop natalizio. Ma quanto tornerà Uomini e Donne con una nuova puntata? Ecco quella che dovrebbe essere la data della prossima puntata!

Quando torna in onda Uomini e Donne? Eccola data della prossima puntata

Uomini e Donne è in vacanza! Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi si ferma per il periodo natalizio. Al suo posto, Canale 5 trasmetterà dei romanticissimi film a tema natalizio. L’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda martedì 22 dicembre: una puntata in cui abbiamo assistito all’abbandono di Gianluca De Matteis, che ha deciso di lasciare il trono senza scegliere. Una puntata ricca di colpi di scena, e molti altri ce ne saranno nei nuovi appuntamenti che vedremo in onda dopo la pausa. Ma quando tornerà in onda Uomini e Donne? In tanti se lo stanno chiedendo e, secondo quanto è trapelato sul web, il ritorno della trasmissione è previsto per l’11 gennaio. Bisognerà comunque attendere conferme ufficiali poiché potrebbero esserci cambiamenti. Anche l’ultima puntata dell’anno 2020, infatti, doveva essere quella del 18 dicembre, ma Uomini e Donne è poi andato in onda fino a martedì 22 dicembre.

Ai fan di Uomini e Donne, quindi, toccherà aspettare qualche giorno per scoprire tutte le novità delle vicende amorose più seguite della tv. In particolare, il pubblico è in attesa di scoprire quali saranno le scelte di questa stagione: sia Davide che Sophie sono molto confusi, essendo interessati a più di una persona. Chi la spunterà? Staremo a vedere. Inoltre, in tanti si chiedono se, dopo l’abbandono di Gianluca, arriverà un nuovo tronista in studio. Queste e tante altre domande troveranno risposta solo dopo le festività di Natale. Appuntamento a gennaio su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!