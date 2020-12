Renato Zero è uno dei cantanti più affermati, ma vi siete mai chiesti se abbia avuto una moglie? Non tutti conoscono questo retroscena.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Renato Zero. Artista di fama mondiale, il cantante romano decanta di un successo davvero sconsiderato. Certo, attualmente non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, avete ragione. Ma ogni volta che vi appare, sa sempre regalare un vero e proprio spettacolo. Senza considerare, inoltre, che con i suoi incredibili racconti incanta milioni e milioni di spettatori. È il caso, ad esempio, della sua recentissima intervista a Mara Venier. Ospite della puntata di ‘Domenica In’ del 29 Novembre scorso, il buon Renato ha letteralmente ammaliato il carissimo pubblico italiano. Ma vi siete mai chiesti se, nel suo passato, Renato Fiacchini, questo è il suo vero nome, abbia mai avuto una moglie? Sappiamo benissimo che, nel 2003, ha adottato un figlio. Che, tra l’altro, l’ha reso nonno di due splendidi bambini. Ma, invece, cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Quali sono state le sue donne? E, soprattutto, è stato mai sposato? Scopriamo ogni cosa insieme. Anche perché, vi assicuriamo, non tutti conoscono questo retroscena.

Renato Zero ha mai avuto una moglie? Non tutti lo sanno

Se si dice Renato Zero, diciamoci la verità, non si può fare a meno di fare riferimento alla leggenda della musica italiana. Iniziata la sua carriera da giovanissimo, ancora adesso, nonostante non sia una presenza fissa sul piccolo schermo, il buon cantautore romano decanta di un successo davvero sconsiderato. Tantissimi sono i suoi intramontabili successi. E, di conseguenza, sono tantissimi i suoi sostenitori. Sparsi, sia chiaro, non soltanto in Italia, ma davvero in tutto il mondo. Ecco, tralasciando la sfera professionale e lavorativa, che, come dicevamo, è nota a tutti, cosa sappiamo della sua vita privata? In particolare, Renato Zero ha mai avuto una moglie? Come detto pocanzi, nel 2003, ha adottato un bambino, adesso diventato uomo. Ma il buon romano ha mai avuto una compagna fissa? A quanto pare, si! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che soltanto due relazioni siano state rese ufficiali. La prima, in particolare, fa riferimento alla sua storia d’amore con Lucy Morante, la sua segretaria. La seconda, invece, è quella vissuta con Enrica Bonaccorti.

Non abbiamo molte informazioni al riguardo, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che soltanto queste due relazioni siano del tutto ufficiali.

