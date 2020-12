Stefania Orlando e il marito Simone: “Tredici anni fa”, spunta una delle prime foto scattate insieme.

È una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip. Parliamo di Stefania Orlando, una delle concorrenti più amate dal pubblico del reality show. Simpatica e pungente al punto giusto, la showgirl è la vera e propria “queen” di questa edizione, come l’hanno definita i fan. E il fan numero uno di Stefania è senza dubbio il marito Simone, che è diventato un vero e proprio punto di riferimento sul web. I fan di Stefania lo adorano e seguono i suoi tweet, attraverso cui sostiene la Orlando e commenta le avventure dei vipponi in casa. E, proprio qualche ora fa, in occasione del compleanno di Stefania, Simone ha pubblicato uno scatto davvero bellissimo. Si tratta di una delle prime foto che hanno scattato insieme, risalente a ben 13 anni fa. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito!

Stefania Orlando e il marito Simone, spunta una foto del passato: gli auguri speciali per il compleanno

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, un amore davvero speciale! Una storia che stiamo imparando a conoscere attraverso i racconti della conduttrice, che si trova attualmente nella casa del GF Vip. E, ieri sera, in occasione del compleanno di Stefania, il marito ha pubblicato uno scatto dolcissimo. Si tratta di una delle prima foto di coppia, scattata ben tredici anni fa. Simone l’ha condivisa su Twitter, dove ormai è diventato un punto di riferimento per i fan della Orlando. Diamo un’occhiata alla foto, che è stata letteralmente invasa dai likes e dai messaggi di affetto:

Una delle nostre prime foto insieme…tredici anni fa.

Auguri amore mio❤️ @stefyorlando

Ricorda che casa è dove sta il cuore.#gfvip pic.twitter.com/rCRbzWcq7P — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 22, 2020

Eh si, Simone e Stefania formano davvero una bellissima coppia. E, per il suo compleanno, Simone ha anche fatto volare sulla casa un bellissimo aereo, attraverso il quale le ha inviato un messaggio speciale. Che dire, un amore da fare invidia! E voi, state seguendo questa edizione del Grande Fratello Vip?