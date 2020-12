Valerio Scanu, doloroso addio al padre: parole da brividi

Valerio Scanu saluta il padre con un lungo post sui social: il messaggio d’addio è veramente commovente, ecco le sue parole

Valerio Scanu è un cantante divenuto famoso tra il 2008 ed il 2009, quando ha partecipato all’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto. Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che…, e nel 2016 con Finalmente piove. Ha ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali 4 Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Valerio Scanu saluta il padre: parole da brividi

Nel corso di un’intervista rilasciata a Storie italiane, Valerio Scanu aveva confessato che il padre era risultato positivo al Coronavirus e le sue condizioni non erano proprio ottime. Il papà del cantante purtroppo non ce l’ha fatta e ieri è arrivata la tragica notizia. L’uomo si è spento, causando un forte vuoto nel cuore del cantante e di tutta la sua famiglia. Scanu, a distanza di qualche ora, ha salutato il papà con un lungo post pubblicato su Instagram: “Quando tutto è iniziato, il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto. Ho sempre visto mio Babbo come Highlander. La persona più buona, ma anche più forte del mondo. L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche. Beh, Babbo mio, la gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte e del dolore che ora ci sta soffocando”.

Parole da brividi quelle usate da Valerio Scanu per salutare il padre. Parole che hanno emozionato tutti i suoi fan e anche noi. La redazione di Sologossip si stringe attorno alla famiglia di Scanu in questo momento così delicato.