L’amatissima fiction torna con una nuova stagione: l’annuncio pubblicato sui social fa impazzire i fan.

Splendide notizie in arrivo per i telespettatori di una delle fiction più amate del momento. Parliamo de L’allieva, che tornerà in onda con la quarta stagione! La conferma ufficiale è arrivata attraverso un post condiviso sui social da Endemol Shine Italy. Una notizia che ha fatto impazzire i numerosissimi fan della serie tv con protagonisti Alessandra Mastroianni e Lino Guanciale. Diamo un’occhiata all’annuncio, apparso su Instagram qualche ora fa.

L’amatissima fiction torna con una nuova stagione: L’Allieva 4 si farà, l’annuncio su Instagram

Un vero e proprio regalo, quello che la Endemol ha fatto ai tantissimi telespettatori de L’allieva. Attraverso un post pubblicato su Instagram, è stato annunciato che la quarta stagione della fiction di Rai Uno si farà! Non sappiamo molto sulle nuove puntate: il post contiene un semplice hashtag che recita “aspettando l’Allieva 4”. Poche e semplici parole che hanno fatto impazzire di gioia i fan, che speravano in prosieguo delle avventure di Alice Allievi e Claudio Conforti. Avventure che, per molti, si erano concluse con la terza stagione: non tutti si aspettavano che ce ne fosse una nuova in programma. Ma la conferma è ormai arrivata: L’Allieva 4 si farà! Ecco l’annuncio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EndemolShineItaly (@endemolshineitaly)

Come si evince dai commenti, però, in molti si chiedono se, nel cast della nuova stagione, ritroveranno i loro beniamini: secondo molti, senza Alessandro Mastroianni e Lino Guanciale, non ha senso realizzare una nuova stagione. Ma, al momento, non si sa nulla sul cast e sulla trama delle nuove puntate della fiction. Noi non vediamo l’ora di saperne di più! E voi, seguirete la quarta stagione de L’allieva?