Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 25 dicembre: Clara sempre più dubbiosa della situazione.

Una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole andrà in onda questa sera, venerdì 25 dicembre, in occasione del Natale. Come sappiamo, la soap è registrata in modo da rispecchiare la realtà. Proprio per questo, anche i nostri amati protagonisti saranno alle prese con le festività natalizie. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito alla presa di posizione di Roberto Ferri, che ha ottenuto le quote, divenendo il socio di maggioranza dei Cantieri. Questa nuova svolta, ha creato degli squilibri nel rapporto tra Marina e Fabrizio. Non solo, abbiamo potuto osservare al riavvicinamento da parte di Niko nei confronti di Susanna, anche se, sono poche le possibilità che fra i due possa esserci un ricongiungimento. Nella puntata che andrà in onda questa sera, avremo modo di immergerci in nuovi altalenanti colpi di scena: cosa succederà?

Anticipazioni Un posto Al sole, 25 dicembre: Clara sempre più vicina alla verità

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Un posto al Sole, l’amatissima soap opera da anni seguitissima dal pubblico. Il tutto è dovuto non solo al cast presente, costituito da attori incredibili, dal talento straordinario, ma anche dalla trama, che risulta essere davvero avvincente, e che rispecchia la nostra realtà, con tantissimi temi importanti presenti nelle vicende. Nella puntata che vedremo nelle prossime ore ci saranno nuovi colpi di scena. A quanto pare, Patrizio farà di tutto per sottrarsi alle vacanze di famiglia a Indica, portando in scena uno strategico piano che però potrebbe provocare un dispiacere nei suoi cari. Intanto, al centro dell’attenzione il rapporto di Alberto e Clara. Come sappiamo, l’uomo per risolvere i suoi problemi economici ha ceduto a Barbara, l’amica di famiglia che gli ha offerto un posto di lavoro. Clara, nella nuova puntata, sarà invitata da Alberto nella sua nuova casa, mostrandosi sempre più dubbiosa. La ragazza scoprirà la verità? Staremo a vedere!

Ovviamente, al centro dell’attenzione non poteva non esserci la questione Cantieri. Come sappiamo, Roberto Ferri è divenuto il socio di maggioranza, creando dei forti squilibri tra Marina e Fabrizio. A quanto pare, tra la Giordano e Ferri sembra esserci un rapporto ancora molto saldo, anzi, secondo le anticipazioni, il manager si troverà diviso tra Marina e Lara. Al momento non ci è dato sapere quali scelte l’uomo farà, lo scopriremo nella prossima puntata!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui