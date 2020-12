In questa fotografia era solo un ragazzino, oggi è un cantante di fama mondiale! Avete capito di chi si tratta? Lo avete riconosciuto? Vi sveliamo subito chi è in questa vecchia foto…

In questa fotografia sembra un giovane ragazzino in compagnia della sua mamma. Ha deciso di pubblicare questo scatto sui suoi canali social in occasione della festa della Mamma. Lo avete riconosciuto? Vi diamo qualche indizio…Il suo nome è famoso in tutto il mondo: la sua voce riscalda i cuori di tutti! E’ diventato anche la voce ufficiale del Natale: durante le festività si sentono ovunque le sue canzoni! Dai che ora è facile..Avete capito di chi stiamo parlando? Di Michael Bublè! Il noto cantante ha pubblicato pochi anni fa questo scatto in occasione della Festa della Mamma. La dedica scritta per la donna è davvero commovente: in inglese ha scritto “Sono quello che sono grazie a questa donna incredibile. Buona Festa della Mamma, ti amo“.

Avevate mai visto Michael Bublè da ragazzino? Questa fotografia è davvero inedita: l’ha pubblicata lo stesso cantante sui suoi canali social in occasione della festa della mamma. Date un’occhiata:

Parole davvero commoventi le sue per la sua cara mamma. Circa un mese dopo questa pubblicazione, è arrivata anche la dedica per il papà. In occasione della Festa del Papà ha pubblicato una fotografia di lui, davvero piccino, in braccio al suo papà. La dedica è altrettanto commovente: “Quando ero bambino pensavo che mio padre fosse un super uomo. Ora che sono cresciuto, mi rendo conto di aver avuto ragione. Buona Festa del Papà a tutti voi, eroi lì fuori“.