Natale 2020 difficilmente lo dimenticheremo: queste festività purtroppo sono ostacolate dall’emergenza Coronavirus. La pandemia che si è abbattuta su tutti i Paesi del mondo non ci permetterà di festeggiare il Natale come sempre. Bisognerà rispettare le misure restrittive anti Covid varate dal Governo affinchè il virus non si diffonda ulteriormente. A tenere compagnia gli italiani però sarà la tv che per quest’anno ha deciso di regalare film e programmi davvero incredibili. Tra film d’autore, classici, cartoni e programmi…Ecco cosa andrà in onda oggi, 25 dicembre 2020.

25 dicembre 2020, cosa fa stasera in tv: la programmazione Rai e Mediaset per Natale

Per il 25 dicembre 2020 Rai e Mediaset hanno pensato ad una programmazione perfetta per regalare agli italiani il giusto intrattenimento. Rai Uno per il giorno di Natale propone Belle & Sebastien alle 14 e Gli eroi del Natale alle 21.40. Seguirà Hugo Cabret di Martin Scorsese alle 23.15. Il film Natale al Plaza andrà in onda su Rai 2 alle 21.05 mentre su Rai Tre ci sarà il magnifico show di Massimo Ranieri, Qui e adesso. Rai 4 propone ai telespettatori, alle 21.20, il film Peter Pan. Serata tutta da ridere su Canale 5 in compagnia di Natale da chef, il film commedia con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Su Italia 1 ci sarà una vera e propria maratona natalizia: Balto 2 – Il mistero del Lupo è in programma alle 8.45, Balto Sulle ali dell’avventura alle 16.05. Seguirà Dennis la minaccia e Dennis la minaccia di Natale prima dell’incantevole Polar Express alle 19.30. Alle 21.30, su Italia 1, andrà in onda Up & Down, talk show ricco di sorprese, ospiti ed esibizioni. Sul canale 20 Mediaset andrà in onda alle 21.04 Il Signore degli Anelli, il ritorno del Re.

Sarà una giornata ricca di emozioni, e voi quale canale scegliete?