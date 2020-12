Oltre a suo fratello Mirko, Diletta Leotta ha anche una sorella: lo sapevate? Sui social spuntano diversi scatti: è bellissima come lei!

È la vera e propria regina di Instagram, Diletta Leotta. Sempre solita a condividere degli incredibili e, soprattutto, incantevoli scatti fotografici, la conduttrice sportiva non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di ogni cosa che riguarda la sua vita. Non è un caso, infatti, se la sua bacheca Instagram è ricca di fotografie che la ritraggono, oltre che a lavoro, anche in compagnia di sua mamma, del suo papà o di suo fratello. Ecco, ma sapete che la bellissima Leotta ha anche una sorella? Si, avete letto proprio bene. Oltre a Mirko Manola, la giovanissima siciliana ha anche una sorella maggiore. Ecco, ma chi è? Su Instagram, sono spuntate alcune fotografie, volete vederla anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: è bellissima quanto lei. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Diletta Leotta, sapete che ha una sorella? Le foto sui social

È particolarmente legata alla sua famiglia, Diletta Leotta. Seppure per lavoro la conduttrice siciliana vive a Milano, appena può non perde mai occasione di poter raggiungere i suoi genitori e i suoi fratelli in Sicilia. E ne abbiamo avuto la prova proprio recentemente. Quando, proprio per le vacanze natalizie, l’ex compagna di Daniele Scardina si è lasciata immortalare proprio in loro compagnia. Ecco, ma a proposito di questo: sapete che la Leotta ha anche una sorella? Si, avete letto proprio bene. Oltre a Mirko Manola, con il quale ha un ottimo rapporto, la conduttrice ha anche una sorella maggiore. Non abbiamo molte informazioni su di lei, sia chiaro. Sappiamo solo che si chiama Ambra. E che è moglie e mamma di quattro splendidi bambini. Tuttavia, ciò che è facile da intuire è che tra i tre fratelli il rapporto è davvero splendido. E lo testimoniano le parole che, nel corso della sua ultima esperienza a Sanremo, la conduttrice ha espresso sul suo canale social ufficiale.

In questa foto, Diletta Leotta è in compagnia di sua sorella Ambra e di suo cognato. Ma diteci la verità, la sorella della conduttrice non è bellissima?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui