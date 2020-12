Incredibile novità in arrivo per Elisa Isoardi subito dopo Ballando con le Stelle: la conduttrice l’ha annunciato sul suo canale social.

Dopo aver ‘addio’ a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è cimentata in una nuova ed incredibile esperienza televisiva e lavorativa. Stiamo parlando proprio di ‘Ballando con le Stelle’. Iniziato a Settembre scorso in coppia con Raimondo Todaro, il percorso della famosissima e seguitissima conduttrice è stato davvero stellare. Certo, è stato più volte messo in discussione da diversi incidenti di percorso, è vero. Eppure, sia lei che il suo compagno di ballo sono riusciti sempre a rimettersi in piedi. E, soprattutto, a dimostrare quanto valgono. Purtroppo, non sono riusciti a salire sul podio. E si sono classificati al quarto posto. Ma l’esperienza nel programma di Milly Carlucci è servito tantissimo. Soprattutto alla Isoardi. Che, proprio a pochissime settimane di distanza dalla sua fine, ha preso un’importante decisione. A riferire ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è il suo solito fare, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, la simpaticissima Elisa non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori un’incredibile novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isaordi dopo Ballando con le Stelle: l’incredibile novità in arrivo appena annunciata

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Elisa Isoardi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha annunciato loro l’arrivo di sua mamma Irma a Roma. Oppure, di quando, purtroppo, la stessa ha subito un brutto infortunio. E lo ha rifatto anche qualche ora fa. Attraverso un post condiviso su Instagram, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ non ha potuto fare a meno di svelare al suo amatissimo pubblico Instagram di un’incredibile novità in arrivo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, come detto precedentemente, stiamo parlando di una decisione che la conduttrice televisiva ha deciso di prendere appena terminato il suo percorso a ‘Ballando con le Stelle’. D’altra parte, la stessa Isoardi non ha mai nascosto che il programma di Milly Carlucci l’ha completamente cambiata e fatta scoprire. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cos’è che accaduto poche settimane dopo la fine dello show di Rai Uno? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Elisa Isoardi ha deciso di cimentarsi nel ballo. Terminata l’esperienza a Ballando con le Stelle con Raimondo Todaro, la conduttrice ha deciso di intraprendere un nuovo percorso con Stefano Orodei. Non vediamo l’ora di vederla, voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui