Il famoso calciatore di Serie A ha appena annunciato di stare diventando papà per la prima volta: questo Natale sarà indimenticabile.

Quello che sta per concludersi, non c’è bisogno di ricordarlo, è uno di quegli anni che, senza alcun dubbio, vorremmo cancellare dalla nostra memoria. Proprio nel 2020, oltre alla tragica scomparsa di veri e propri fuoriclasse della musica e dello sport, abbiamo assistito al rapido diffondersi di un’epidemia. Che, in un vero e proprio batter baleno, non soltanto ha provocato migliaia di morti, ma ci ha anche costretto a vivere una realtà completamente insolita, differente e, soprattutto, drammatica. Tuttavia, c’è chi, nonostante fortemente turbato da questa emergenza, ha vissuto anche uno dei momenti più belli di quest’anno. È il caso, ad esempio, di Elettra Lamborghini ed Afrojack, che nel settembre scorso sono diventati ufficialmente marito e moglie. Oppure, è anche il caso di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Che, nei mesi scorsi, sono diventati genitori della loro primogenita. Ma non è affatto finita qui. Anche per un famoso calciatore della Serie A questo 2020 sarà davvero indimenticabile. Perché? Lui e la sua compagna stanno per diventare genitori. Ebbene si. Il fuoriclasse della famosa squadra italiana sta per diventare papà. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Annuncio a sorpresa del famoso calciatore: diventerà papà

Lo splendido annuncio a sorpresa risale a pochissime ore fa. E, com’è giusto che sia, ha letteralmente mobilitato il popolo web. Il famoso calciatore, infatti, ha appena annunciato di stare diventando papà per la prima volta. E, in un vero e proprio batter baleno, è stato bombardato dall’affetto dei suoi sostenitori. Un anno davvero indimenticabile, quindi, per l’apprezzatissimo fuoriclasse di una squadra di Serie A. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Chi è che, in queste ore, si sta accingendo a vivere un vero e proprio Natale indimenticabile? Ebbene, stiamo parlando proprio di lui: Matteo Politano. Classe 1993, il famoso calciatore di origini romane, attualmente, gioca nella squadra di calcio del Napoli. Ed, ovviamente, sta ampiamente dimostrando le sue doti da ala destra. Tuttavia, il goal più bello l’ha segnato qualche mese fa. E l’emozione più grande la vivrà tra qualche mese. Quando stringerà tra le sue braccia la sua prima figlia o, ovviamente, il suo primo figlio. Non sappiamo molto della sua storia d’amore e della sua fidanzata Ginevra. Fatto sta che, ‘spulciando’ un po’ sul canale social ufficiale dell’attaccante romano, sembrerebbe che i due piccioncini siano davvero molto innamorati. E che adesso, con l’arrivo di un nuovo bebè, lo siano ancora di più.

‘Il nostro regalo più grande’, scrive Matteo Politano a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della sua fidanzata Ginevra e un pancino in bella mostra. Tantissimi auguri, cari ragazzi!

