Federica Pellegrini è una vera e propria campionessa nel senso letterale del termine: la scoperta impensabile che la riguarda e che non immaginereste mai.

La splendida Federica Pellegrini è una straordinaria campionessa e le medaglie che ha conquistato parlano per lei: ecco una scoperta impensabile che la riguarda e che vi lascerà senza parole. I suoi record sono incredibili, il suo talento è immenso e la sua bellezza accecante. Federica Pellegrini è una donna dotata di qualità straordinarie che spicca per la sua intelligenza e per la passione che ha sempre messo nello sport che ama. Qualche mese fa la celebre campionessa ha annunciato ai fan di essere risultata positiva al Coronavirus, una notizia che ha generato una certa ansia e preoccupazione. Tuttavia, per fortuna, ogni cosa sia è risolta per il meglio. C’è però un’inaspettata scoperta di cui Federica è stata protagonista: scopriamo tutti i dettagli.

Federica Pellegrini, la scoperta che vi lascerà senza parole

Se si pensa a Federica Pellegrini non si può fare altro che immaginarla mentre sfreccia in piscina sbaragliando gli avversari. Eppure, diversi anni fa, la celebre campionessa ha dovuto fare i conti con un problema particolare. Una sorta di mancanza di ossigeno che aveva spaventato la stessa atleta oltre che l’allenatore e i suoi cari. Dopo una serie di attenti controlli, la nuotatrice ha fatto una scoperta impensabile: “soffro di broncospasmi, e sotto sforzo i miei polmoni riducono la loro capacità del 50 per cento”. Federica Pellegrini, praticamente, soffre di asma. Per fortuna, questa particolare patologia non influisce sul nuoto. ” Ma non c’è alcun problema per l’idoneità agonistica. Ora posso guardare avanti” aveva detto, dopo dopo gli esiti degli esami.

Per fortuna, l’asma non ha inciso in alcun modo sulla sua passione per il nuoto. E Federica pellegrini ha continuato e continua con la sua carriera inarrestabile.