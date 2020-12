In una loro recente intervista, Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini hanno svelato un inedito retroscena sulla prima che si sono visti.

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, lo sappiamo benissimo, formano una delle coppie più belle della televisione italiana. Attualmente in onda su Real Time con ‘Junior Bake Off Italia’, vantano di una famiglia davvero incredibile. Genitori di due splendidi bambini, l’ex vincitore della seconda edizione del Grande Fratello e l’ex volto noto di Non è la Rai si amano davvero alla follia. Pensate, con ben diciotto anni di amore alle spalle e ben sedici di matrimonio, Flavio ed Alessia costituiscono una di quelle coppie solide, forti e durature. Ecco, ma com’è nato il tutto? O, per meglio dire, cosa è avvenuto durante il loro primo appuntamento. I due, infatti, si sono conosciuto qualche giorno prima del finire del 2001. E da lì, come si può facilmente intuire, non si sono più lasciati. Dopo due anni di fidanzamento, infatti, sono convolati a nozze. E, dapprima nel 2008 e nel 2015, sono diventati genitori di due splendidi bambini. Una storia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. Ma sapete che, soltanto alcuni mesi fa, è spuntato un retroscena sulla prima volta che si sono visti?

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, l’inedito retroscena sulla prima volta che si sono visti

Com’è scoccata la scintilla tra Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini? Sono poco meno di vent’anni che i due fanno coppia fissa, come dicevamo precedentemente. Eppure, vi siete mai chiesti come sia nato la loro storia d’amore? Bene. Se, almeno una volta nella vostra vita, ve lo siete domandato, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. In una recentissima intervista di coppia, datata 7 Marzo 2020, a ‘verissimo’, i due piccioncini hanno infatti svelato un inedito retroscena sul loro primo appuntamento. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto si apprende dalle sue parole sembrerebbe che non soltanto tra i due ci sia stato subito un colpo di fulmine, ma che si siano conosciuti grazie ad una cugina della Mancini. ‘Lei aveva tanto desiderio di conoscere Flavio che era appena uscito da questa famosa casa e del GF e l’ho accompagnata in discoteca anche se un po’ mi scocciava’, ha iniziato a raccontare la bella Alessia. Spiegando che, subito dopo aver visto Flavio, si è ricreduta. ‘È stato colpo di fulmine’, ha concluso.

Insomma, quando è destino, è destino.