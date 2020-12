Francesco Totti come non l’avete mai visto: l’incredibile scatto postato da Ilary Blasi nelle sue stories di Instagram.

Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più amate dal pubblico. E, anche sui social, sono seguitissimi! Soprattutto Ilary, che su Instagram è super attiva. Sul suo account ufficiale, seguito da ben un milione e 600 mila followers, la bellissima conduttrice condivide foto e video delle sue giornate. E, qualche ora fa, Ilary ha postato uno scatto che non è passato affatto inosservato. Si tratta di una foto che ritrae Francesco in una veste davvero particolare! Curioso di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Francesco Totti come non l’avete mai visto: Io scatto inedito condiviso da Ilary Blasi

In occasione del Natale, Ilary Blasi ha fatto una particolare sorpresa ai suoi fan. E a quelli di Francesco Totti! Nelle sue stories di Instagram, la conduttrice ha mostrato a tutti un Babbo Natale decisamente speciale. Di chi si tratta? Proprio del suo amato marito, vestito da Babbo Natale, in uno scatto risalente a qualche anno fa. “Anche da me è arrivato Babbo Natale, un Babbo Natale differente”, esclama Ilary nelle stories, prima di postare questo scatto che adesso vi mostriamo:

“Ma dove andavi vestito così? Non stavi male!”, chiede la Blasi a Francesco nelle story successive. E Totti non perde tempo a rispondere: “Dai basta Ilary, ma che problemi c’hai? Tu c’hai seri problemi, te lo dico io!”.

Un siparietto super esilarante, che conferma la simpatia e l’ironia di questa amatissima coppia. E voi, cosa aspettate a seguire Ilary su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti. Non vi annoierete! In tv, invece, ritroveremo la Blasi al timone della prossima edizione de L’Isola dei famosi, in onda nei primi mesi del 2021. Nel cast tantissimi personaggi super interessanti, tra cui molti ex di Uomini e Donne. Non perdetevela!