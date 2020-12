GF Vip, l’annuncio è appena arrivato: accadrà il 26 dicembre nella casa più famosa della tv.

È Natale nella casa del Grande Fratello Vip! Come tutti sappiamo, la quinta edizione del reality è stata prolungata fino a febbraio 2021 e, quindi, i concorrenti trascorreranno tutte le festività natalizie nella casa. Dal cenone della vigilia al pranzo del 25, i vip hanno rispettato tutte le tradizione di questa magnifica festa. E, dopo lo scarto dei regali avvenuti nel pomeriggio di Natale, c’è un’altra sorpresa per i vipponi. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali del reality, ma la sorpresa è prevista per domani, 26 dicembre 2020. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, l’annuncio è appena arrivato: sorpresa in arrivo per domani 26 dicembre

Tantissime sorprese in arrivo per i vipponi nella casa del GF Vip 5! Nonostante la mancanza di casa, i concorrenti hanno ricevuto tantissimi regali da parte dei propri cari, che hanno aperto tutti insieme in salotto la sera di Natale. Un Natale diverso, ma senza dubbio speciale, proprio nella casa più spiata della tv. Dove, domani 26 dicembre, i concorrenti potranno divertirsi con uno dei giochi più amati e tradizionali di sempre. Di cosa parliamo? Ma della tombola, naturalmente! Come annunciato dalle pagine social del GF Vip, domani i vipponi potranno organizzare una mega tombolata, date un’occhiata:

Ebbene si, sarà un momento davvero divertente quello che i vip vivranno domani, nel giorno di Santo Stefano. Al momento, ai concorrenti non è stato ancora comunicato cosa accadrà, ma siamo certi che saranno molto felici della novità super natalizia! E voi, seguirete la tombolata ufficiale del GF Vip 5? Noi non vediamo l’ora!

Quando andrà in onda il GF Vip?

Il GF Vip è in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, attraverso il sito ufficiale del reality o l’app di Mediaset Play. Ma quando andrà in onda di nuovo di sera? Ebbene, la puntata del venerdì questa settimana è saltata, essendo il 25 dicembre, ma ci sarà una bellissima novità: oltre a lunedì 28 dicembre, il GF Vip tornerà in diretta anche per la notte di capodanno! Proprio così, giovedì 31 dicembre ci sarà una puntata speciale del reality, in diretta, per aspettate la mezzanotte con i nostri amati vip! Pronti a festeggiare insieme?