Al GF Vip è il momento di scartare i regali di Natale: per Tommaso Zorzi arriva un regalo inatteso a parte di chi non avrebbe mai immaginato.

Come ogni Natale che si rispetti, anche nella Casa del GF Vip si scartano i regali come da tradizione. Radunati in salotto, i vipponi hanno potuto aprire questo pomeriggio i doni inviati da familiari e amici con tanto di biglietti commoventi. Uno dei più inaspettati in assoluto è stato quello ricevuto da Tommaso Zorzi, il concorrente forse più amato ed accentratore di tutte le edizioni del ventennale reality. E’ noto il forte legame dell’influencer meneghino con sua madre Armanda e sua sorella Gaia che abbiamo imparato a conoscere in più di una puntata: le due donne più importanti nella vita di Zorzi non hanno mancato di far sentire il proprio affetto al gieffino in più di un’occasione, con varie sorprese durante la diretta del programma sul Canale 5. Ciò su cui non si sa molto, però, è il rapporto tra Tommaso e suo padre, Lorenzo Zorzi, divorziato da sua madre da tempo. Il concorrente ha sempre raccontato di avere un legame conflittuale col suo papà e che da diversi anni i due si sono allontanati. Ma ecco che oggi, arriva nella Casa una sorpresa per il 25enne milanese.

Tommaso Zorzi, il regalo del papà: le bellissime parole del genitore

Quando è arrivato il suo turno, Tommaso ha aperto i regali preparati per lui da sua mamma, sua sorella e dal suo agente: da tutti e tre, il giovane ha ricevuto parole di affetto e sostegno davvero bellissime. Ciò che non si sarebbe mai aspettato, però, è stato il regalo di suo padre: una t-shirt “da supereroe” che l’uomo gli ha suggerito di indossare nei suoi momenti più difficili nella casa. La maglietta, nera, reca una scritta davanti con una frase familiare al gieffino: “ma parliamo di me” e dietro “pazzesca Milano”, in riferimento ad una battuta di Zorzi diventata un cult di questa edizione.

Grandissima emozione per Tommaso, il cui Natale è stato sicuramente ancora più speciale.

