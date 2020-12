La dolce Rosalinda, che abbiamo conosciuto come Adua Del Vesco, ha fatto una rivelazione sorprendente nella casa del GF Vip: non lo immaginereste mai.

La bellissima Rosalinda, che abbiamo conosciuto al suo ingresso al GF Vip come Adua Del Vesco, ha fatto in questi giorni una rivelazione sorprendente: non lo immaginereste mai. Il GF Vip è un programma capace di regalare sempre grandi emozioni e colpi di scena. Tra i concorrenti più apprezzati c’è sicuramente la bella attrice Rosalinda Cannavò. Come sappiamo, la giovane ha preso parte a numerose fiction di grande successo. Nella casa del GF Vip ha fatto da poco il suo ingresso un nuovo concorrente, Mario Ermito che, in passato, ha condiviso con lei il set. Parlando con lui, Rosalinda ha fatto una rivelazione incredibile: scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, la sorprendente rivelazione di Rosalinda

Ritrovatasi in giardino a chiacchierare con l’affascinante Mario Ermito, la bella attrice è tornata con con la mente al periodo del suo lavoro artistico. Molti, nella casa del GF Vip, hanno notato che la giovane è dotata di una voce davvero stupenda. Rosalinda, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di studiare canto appena uscita dal programma. A tal proposito, Mario Ermito, che a sua volta si è focalizzato sulla carriera di cantante ed è seguito da un vocal coach, l’ha spronata a inseguire il suo sogno. L’attore ha anche rivelato un sorprendente retroscena su Rosalinda. L’attrice ha confermato, infatti, di aver studiato l’Autoharp. Si tratta di uno strumento molto particolare, una sorta di arpa, che appartiene alla categoria dei cordofoni. Rosalinda ha rivelato di amare particolarmente lo strumento per il suono dolce e melodioso che produce. Un’altra dote da aggiungere alla lista della bella attrice.

