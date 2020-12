Attraverso il suo canale social, Giulia Michelini si è lasciata andare ad uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia fa felici i fan.

Adesso possiamo dirlo ufficialmente: il momento tanto atteso è finalmente tornato. Dopo l’incredibile successo con la seconda stagione di ‘Rosy Abate’, Giulia Michelini si accinge a fare compagnia i suoi amati sostenitori. E a dare questo splendido annuncio a sorpresa è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, la giovanissima attrice non ha potuto fare a meno di annunciare una clamorosa novità in arrivo. Una novità, badate bene, davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici i suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, come è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è qualcosa che accadrà proprio questa sera. Ebbene si. Per stasera, Venerdì 25 Dicembre, non prendete assolutamente impegni, carissimi lettori e carissime lettrici di Sologossip. Tutti noi abbiamo un impegno con la bellissima Giulia Michelini. Bando alle ciance, di che cosa parliamo esattamente? Curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Giulia Michelini, annuncio a sorpresa: accadrà questa sera, non vediamo l’ora!

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo ampiamente illustrato la programmazione dei canali Rai e Mediaset di stasera, Venerdì 25 Dicembre. Se, però, non vi dovesse ‘sconfiferare’ nessun programma proposto, niente paura: ci pensa Giulia Michelini a rallegrarvi la sera di Natale. A dare questo splendido annuncio a sorpresa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Seppure non sia attivissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima attrice non perde mai occasione di poter sorprendere ed incantare i suoi sostenitori. Non soltanto, quindi, tramite la pubblicazione di incantevoli scatti fotografici, ma anche attraverso incredibili novità. E, badate bene, quella annunciata nei scorsi giorni e che accadrà, soprattutto, nelle prossime ore sarà davvero clamorosa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa ha annunciato la bellissima Michelini che, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato la reazione più che positiva dei suoi sostenitori? Siete curiosi di saperlo? Guardare per credere:

Ebbene si, avete letto proprio bene! Proprio questa sera, Venerdì 25 Dicembre, Giulia Michelini sarà su Sky. Con il film ‘Tutti per 1 e 1 per tutti’, la bellissima e giovanissima attrice romana allieterà il Natale di milioni di telespettatori italiani. Noi non vediamo l’ora di guardarlo, voi?

Rosy Abate 3 ci sarà?

È da quando è ultimata la seconda stagione che non facciamo che domandarci questo: Rosy Abate 3 ci sarà? Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora nulla. Fatto sta che, se si dovesse fare, sarà una stagione imperdibile.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui