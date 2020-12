In molti si chiederanno dove sia finita la bellissima Giulia Montanarini e cosa abbia fatto in questi anni lontana dalla tv: eccola oggi.

Bionda, occhi chiari, fisico scultoreo, Giulia Montanarini è una delle showgirl del panorama televisivo italiano più apprezzate. Nata a Roma nel 1976, la sua carriera artistica inizia con la partecipazione a Miss Italia dove riesce ad arrivare addirittura in finale. Giulia vanta nel suo curriculum la partecipazioni a diversi programmi, come quando fu scelta per ricoprire il ruolo di prima donna nella compagnia del Bagaglino insieme a Pamela Prati e Ramona Badescu. Come dimenticarla poi in qualità di letterina di ‘Passaparola’, storico quiz condotto da Gerry Scotti, o come ballerina a ‘Carramba che fortuna’ e a ‘Ciao Darwin’ Nel suo percorso, però, troviamo anche una parentesi come tronista di Uomini e Donne.

Giulia Montanarini oggi e cosa faceva prima di approdare in tv

Non tutti sanno che prima di arrivare alla tv, Giulia è stata una campionessa di nuoto: suo il record assoluto di nuoto per salvamento ai Campionati mondiali del 1993. Al dating show condotto da Maria De Filippi, Giulia iniziò una storia con Alessio Lo Passo, che però si interruppe in breve tempo. Dopo due matrimoni falliti, uno con Paolo Brusciano nel 2000 ed una altro con Luisito Campisi e alcune relazioni non andate a buon fine, tra cui quella col calciatore Lorenzo Amoruso, nel 2015 la Montanarini ha finalmente incontrato la stabilità accanto a Gianmaria Papa, medico odontoiatra e già padre di due figli nati da una precedente relazione.

La coppia, molto felice ed unita, ha dato alla luce una splendida bambina di nome Alice.

