Il Grande Fratello Vip andrà in onda Venerdì 25 Dicembre? Clamoroso colpo di scena, ecco cosa accadrà nel giorno di Natale al famoso reality di canale 5.

Cosa ci aspetta stasera in tv? E, soprattutto, il Grande Fratello Vip andrà in onda come ogni Venerdì? Così come per il 31 Dicembre, anche nella sera di Natale i vipponi trascorreranno delle ore insieme ai loro telespettatori? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un vero e proprio colpo di scena. E, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente il primo. Questa quinta edizione del GF Vip, c’è da ammetterlo, è stata più che ricca di incredibili colpi di scena. A partire, quindi, dall’inaspettato prolungamento fino al 15 Febbraio. Fino alle diverse squalifiche verificatesi nel corso delle settimane. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa accadrà stasera, Venerdì 25 Dicembre? Il reality condotto da Alfonso Signorini andrà ugualmente in onda? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip andrà in onda oggi, Venerdì 25 Dicembre?

A distanza di qualche giorno dalla puntata finale questo 2020, che come rivelato dalle anticipazioni sarà davvero imperdibile, cosa accadrà stasera in tv? Ammesso che Lunedì 28 Dicembre andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, cosa accadrà, invece, il 25 Dicembre? Nella sera di Natale, quindi, i vipponi faranno compagnia i loro telespettatori? D’altra parte, oggi è Venerdì. Quindi, qualora fosse così, non sarebbe nulla di ‘anormale’. Piuttosto, non si sta facendo altro che ‘rispettare’ i giorni di messi in onda. Invece, clamoroso colpo di scena: questa sera, il GF Vip non andrà in onda! Si, avete letto proprio bene! Nonostante oggi sia il giorno di messa in onda del reality, Alfonso Signorini e company hanno preferito non essere in diretta. Ebbene, allora cosa potremo vedere in tv? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo spiegato ogni cosa. Non soltanto, infatti, vi abbiamo parlato della programmazione dei canali Rai e Mediaset, ma vi anticipiamo: ci sarà anche una clamorosa novità sui canali Sky.

Non sappiamo per quale motivo il GF Vip non andrà in onda il 25 Dicembre. Una cosa è certa, però: staranno scaldando i motori per la puntata del 28, che sarà sempre imperdibile, e soprattutto, quella del 31 Dicembre. Non vediamo l’ora!

