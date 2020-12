Ricordate com’erano Piero, Ignazio e Gianluca da adolescenti, quando li abbiamo conosciuti? Guardate com’erano i giovani del trio Il Volo da piccoli…

Il trio di tenori dal 2009 ad oggi hanno letteralmente conquistato il mondo con la loro voce. Due tenori ed un baritono: Piero, Ignazio e Gianluca sono in ordine classe ’93, ’94 e ’95. Sono stati i primi cantanti italiani a aver firmato un contratto diretto con la Geffen, una major americana. Incredibile no? Cantano brani della tradizione classica e internazionale: il gruppo vinse il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande amore, conosciuto ormai in tutto il mondo. Sapete quando è nato il famosissimo trio? Nel 2009 con la partecipazione al talent show Ti lascio una canzone. In quell’anno Gianluca Ginoble vinse “Ti lascio una canzone”, il programma all’epoca condotto da Antonella Clerici. Finalisti con lui, Piero Barone e Ignazio Boschetto che, poi, sarebbero stati chiamati a formare Il Volo. Il più grande, Piero Barone, non aveva neanche 16 anni quando è diventati famoso grazie alle doti canore sue e di quelle dei suoi compagni. Oggi sono amati ed ascoltati in tutto il mondo, ma voi li ricordate quando erano non appena adolescenti? Vi mostriamo un’immagine…

Il Volo, da Ti lascio una canzone ad oggi: spunta la foto del passato, erano davvero piccoli

Il Volo è il trio formato dai tre grandi tenori, conosciuti ormai in tutto il mondo, Piero, Ignazio e Boschetto oggi sono uomini ma voi li ricordate quando li abbiamo conosciuti? Durante una loro intervista a Verissimo li abbiamo visti davvero piccoli…Guardate qui:

Questi tre bei giovanotti oggi sono famosi in tutto il mondo. Nel 2016 hanno partecipato al tributo a Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti nel progetto Notte magica – Tribute ai tre tenori. Hanno partecipato a Sanremo anche nel 2019 con il brano Musica che resta: si classificarono terzi.