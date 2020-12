Marina Crialesi, sapete chi è il suo fidanzato? Non immaginereste mai, l’ha appena rivelato.

E’ l’amatissima attrice presente nella seguitissima soap opera Un posto al sole, interprete della bellissima Beatrice. Marina Crialesi ha stupito il pubblico con il suo grande talento, infatti, fin da subito ha conquistato i telespettatori. Nella soap, ricorderemo certamente il suo rapporto con Niko, decisamente altalenante, contornato da una folta trama che ha riscosso un grande appezzamento. Ma sono molte le vicende che hanno intrecciato il suo personaggio. Marina appassionata di recitazione, ha deciso di dedicarsi a tali studi a Roma, ed in seguito al diploma, si trasferisce a Milano, dove inizia la sua carriera di attrice teatrale. Ha preso parte anche alla pellicola Sospese-Il segreto del vecchio albero. Un successo incredibile toccato dal suo splendido talento. La donna è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sono state molte le voci che parlavano di un suo fidanzamento. Proprio da qualche ora, l’attrice ha rivelato con una bellissima foto di coppia di essere felicemente innamorata. Ma sapete chi è il suo fidanzato? Resterete senza parole, è il fratello di un concorrente del Grande Fratello Vip.

Un’attrice incantevole attraversata da un talento straordinario, ma anche da un’avvenenza da far invidia a chiunque. Marina Crialesi è decisamente bellissima, con il suo sguardo passionale, continua ad incantare i telespettatori. La donna è un’artista che ha saputo farsi strada nel mondo della recitazione, iniziando la sua carriera lavorando in campo teatrale. Ma è divenuta particolarmente nota dopo la sua partecipazione nella seguitissima soap opera Un posto al sole, dove ha vestito, e veste ancora oggi, i panni di Beatrice. Una donna d’affari, sempre dedita al suo lavoro, che però, ha intrecciato diversi legami con altri importanti interpreti, quali Niko, Diego. Storie altalenanti, che hanno appassionato il pubblico da casa. Marina ha alle spalle già diversi successi, e non poteva essere altrimenti, dato che possiede un portentoso talento. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stata molto riservata, ma proprio da pochissime ore ha pubblicato uno scatto meraviglioso: una foto di coppia. Ebbene sì, la nostra amata attrice ha trovato l’amore. Ma sapete chi è il suo fidanzato? E’ il fratello di un amatissimo concorrente del Grande Fratello Vip. A quanto pare, l’attrice ha trovato l’amore con Nicolò Zenga, appunto, fratello di Andrea Zenga.

Proprio quest’ultimo è da qualche giorno entrato in casa del GF Vip, e possiamo dirlo a gran voce, sta conquistando davvero tutti con la sua semplicità. Una notizia che ha destato grande attenzione, Marina e Nicolò hanno ricevuto sui propri social tantissimi messaggi, tutte felicitazioni per la nuova coppia nata: entrambi davvero meravigliosi!

