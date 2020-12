Massimo Ranieri è uno degli artisti più talentuosi dello spettacolo, ma sapete quanti fratelli ha? Resterete senza parole quando lo saprete!

Se dovessimo stilare una classifica degli artisti più preziosi dello spettacolo nostrano, senza alcun dubbio, Massimo Ranieri occuperebbe uno dei primi posti. Nato a Napoli, in particolare al quartiere San Ferdinando, il 3 Maggio del 1951, Giovanni Calone, questo è il suo vero nome, inizia la sua carriera nel mondo della musica nel lontano del 1964. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati esattamente cinquantasei anni, eppure il buon Ranieri non si è mai più fermato. Con all’attivo 31 album e 36 singoli, il cantante napoletano si dimostra uno degli artisti con i dischi più venduti in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo su di lui? Certo, la sua vita privata è nota a tutti. Sposatosi con Franca Sebastiani, morta nel 2015, è diventato padre, alla sola età di 19 anni, della giovanissima Cristina, conosciuta pubblicamente nel 2007. Ma cosa sappiamo, invece, della sua famiglia? In particolare, cosa sappiamo dei suoi fratelli? Ne ha oppure è figlio unico? E se ne ha, quanti ne ha? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Quanti fratelli ha Massimo Ranieri? Una famiglia numerosissima

Vi siete mai chiesti quanti fratelli abbia Massimo Ranieri? Ebbene. Se, almeno una volta nella vostra vita, ve lo siete domandato, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Anche perché, diciamoci la verità, è vero che il cantante napoletano decanta di un successo davvero clamoroso, ma della sua famiglia si sa davvero molto poco. Certo, come dicevamo precedentemente, negli ultimi anni, il famosissimo artista ha catturato l’attenzione di tutti soprattutto per aver riconosciuto la sua prima figlia Cristina in un noto programma televisivo. Ma oltre a questo, purtroppo, sono davvero pochissime le informazioni che sappiamo su di lui. Ebbene. Partiamo, quindi, dai suoi fratelli? Il buon Ranieri, quindi, è figlio unico? Oppure, quanti fratelli ha? Procediamo con ordine, però. Partiamo col dirvi, infatti, che Massimo non è affatto figlio unico. Ma che, invece, decanta di una famiglia davvero numerosissima. Ebbene si, avete letto proprio bene. Nel 1951, infatti, è nato Massimo Ranieri da mamma Giuseppina, una stimatissima casalinga, e papà Umberto, operaio della vecchia Italsider. Ma prima e dopo questa data, badate bene, sono nati altri figli. In particolare, infatti, il famoso ed apprezzatissimo cantante è il quinto di otto fratelli. Insomma, una famiglia davvero numerosissima, c’è da ammetterlo. Non abbiamo molte notizie su di loro, sia chiaro. Certo, in una delle sue fotografie caricate su Instagram, abbiamo visto il buon Ranieri in compagnia di suoi due fratelli. Supponiamo, quindi, che con loro il rapporto sia davvero speciale. Ma di tutti gli altri, invece, non abbiamo altre notizie.

Avreste mai detto avesse otto fratelli, Massimo Ranieri?

