Maurizio Casagrande è uno degli attori più preziosi dello spettacolo italiano, ma avete mai visto sua moglie Tiziana? È una donna bellissima.

Maurizio Casagrande, c’è da ammetterlo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attore e comico di successo, il buon napoletano decanta di un clamore davvero assoluto. Sarà per la sua immensa simpatia o per la battuta sempre pronta, fatto sta che il seguito del buon Casagrande è più che spropositato. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Certo, dal punto di vista professionale e, quindi, lavorativo, non gli si può dire affatto nulla. Figlio del grandissimo Antonio Casagrande, anche lui attore di teatro, il buon Maurizio è riuscito facilmente a costruirsi una carriera alle spalle davvero da invidiare. Non è un caso, ad esempio, se i preziosi premi riconosciutigli sono davvero numerosi. Ma, invece, cosa sappiamo della sua vita privata? Maurizio Casagrande è sposato? Beh, assolutamente si! L’attore napoletano, infatti, ha al suo fianco una splendida moglie, con la quale condividere il resto dei giorni. E che moglie, oseremmo dire! Ecco, ma chi è esattamente? Durante le recentissime apparizioni a ‘Stasera tutto è possibile’ con Stefano De Martino l’abbiamo vista diverse volte inquadrata, è vero! Ma chi è esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Avete mai visto Tiziana, la moglie di Maurizio Casagrande?

Maurizio Casagrande, come dicevamo precedentemente, è uno degli attori più amati ed apprezzati dello spettacolo italiano. Colonna portante di numerosi spettacoli teatrali, ma anche di tantissimi film, il buon napoletano decanta di un successo davvero clamoroso. Successo che, badate bene, non si limita alla sfera lavorativa, dato che il suo curriculum è ricco di esperienze stellari, ma si estende anche alla sfera personale e, soprattutto, sentimentale. Seppure le informazioni sulla sua vita privata sono davvero pochissime, possiamo dirvi con certezza che Maurizio Casagrande è felicemente sposato. E, vi assicuriamo, è super geloso di sua moglie. Ce ne ha dato la conferma il diretto interessato nel corso della sua partecipazione a ‘Stasera tutto è possibile’. Ecco, ma voi avete mai visto la moglie dell’attore napoletano? E, soprattutto, sapete ogni cosa su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi. La consorte di Casagrande si chiama Tiziana De Giacomo. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Come suo marito, anche la bella De Giacomo è un’attrice. Appassionata sia di recitazione che di canto, nel 2008 inizia a lavorare come attrice grazie a Pappi Corsicato. Nel 2009, invece, partecipa al concorso ‘Miss Italia’. D’altra parte, notando le foto che pubblica, spesso e volentieri, sul suo canale social ufficiale, non fatichiamo affatto a capire il motivo. E, nel 2010, inizia, dal punto di vista artistico, la sua unione a Maurizio Casagrande. Tanto è vero che l’abbiamo vista recitare in diversi suoi film.

Quanti anni ha la bella Tiziana De Giacomo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia nata a Napoli il 17 Settembre del 1983.